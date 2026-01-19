Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana, del 19 al 23 de enero de 2026

Mhoni Vidente los horóscopos de la semana , con predicciones que abarcan del lunes 19 al viernes 23 de enero de 2026. Según la famosa astróloga, las energías se están acomodando para aquellos signos que tienen suerte en el año, y ahora podrán comenzar a realizar sus planes de una vez por todas.

En su canal de YouTube, la pitonisa cubana explicó una por una las visiones que le deparan a todos.

ARIES

Estás de buena racha y con estabilidad. Tendrás crecimiento económico, pero debes tener los ojos abiertos, porque no puedes confiarte, ya que las cosas no ocurrirían como lo planeas. Tu punto débil está relacionado con la mente, con los ánimos y la salud. Haz ejercicio. Tendrás 5 golpes de suerte y las cartas dicen que estás por comenzar a ser la persona que siempre quisiste, pero debes comenzar a soltar.

TAURO

Te sale la carta del Diablo, lo que significa que debes alejarte de algunas personas que ya no te convienen. Tienes oportunidad de retomar tu camino hacia el éxito, busca tu propósito más importante y comienza a realizarlo ya. Si ya no te sientes cómodo en tu trabajo, este es el momento para cambiarlo; mereces algo mejor. En el amor, hay crecimiento, sobre todo si tienes parejas, pero si no, atraerás a algunos por tu forma de ser. Despeja tu mente, esto es el secreto para que puedas hacer las cosas sin equivocarte.

GÉMINIS

Piensa ya en el primer viaje del año. Es una semana de cambios y lo primero que debes hacer es cambiar lo que ya no funciona. Tu mejor día es hoy lunes, cuando notarás más trabajo, más estudios, más preparativos para tu crecimiento. Recuerda tener un poco de privacidad, no le cuentes tus planes de esta semana a nadie, evita las malas vibras. Estás en un año de evolucionar, pero apenas te estás preparando.

CÁNCER

Estás en lo máximo de tu energía; úsala para preparar tu camino en el futuro. Debes evitar el pasado en todos los sentidos: no regreses al trabajo anterior, no regreses con tu ex pareja, no te dejes engañar, tu futuro está adelante. En la salud debes tener atención, come bien y busca ayuda para aquellos problemas que tienes, no esperes más tiempo. Esta semana es ideal para reflexionar sobre las inseguridades que tienes, porque es hora de resolverlos.

LEO

Pide esta semana, todo se te dará. Los astros se acomodaron para que tus planes se realicen y salgas adelante. Tu mejor día será el jueves , y es un antes y después en tu año. Piensa en cómo te ven los demás, recuerda que como te ves te tratan. Prepárate porque esta semana viene un gran cambio para ti, usa una cadenita de plata para protegerte de las energías negativas.

Mhoni Vidente reveló el horóscopo de Leo para hoy.|(Facebook Mhoni Vidente / Canva)

VIRGO

Te sale la carta del año: El Loco. Dice que tienes que tener claras tus metas y tus planes de esta semana. Aunque te sentirás agotado o cansado, debes hacer el esfuerzo para desarrollar tus ideas. Tu familia estará cerca y buscarán de tu ayuda. Aprovecha tus tiempos de descanso para relajarte y descansar bien.

LIBRA

Esta semana será de mucha fuerza. Sacarás adelante tus asuntos pendientes, pero también te buscarán para que ayudes a alguien cercano. Comienza por tu casa, por tu persona, por tu imagen personal. Tu mejor día es el martes 20 de enero. Es posible que recibas propuestas laborales que te convienen, acéptalo, pero dependerá de ti, sobre todo que te darán un ingreso extra.

ESCORPIO

Será una semana de mucho trabajo y de pendientes, sobre todo aquellas relacionadas con las deudas. Eso sí, tu punto débil será el insomnio, por eso es importante que te des el tiempo para relajarte y combatir este malestar. Te viene una verdad de una persona que te dirá cuánta falta le haces y si podrías ayudarla. En el amor tendrás atracción, pero más estabilidad.

SAGITARIO

Sigue avanzando. Hay estabilidad económica y te sientes hermosa(o). Intenta mantener esta buena racha. Tu mejor día es el miércoles, y tendrás energía para usarla en tus planes, pero también piensa en el ejercicio. Las cartas dicen que aunque sientas que debes hacer todo ya mismo, debes hacerlo paso a paso para que lo hagas bien y con satisfacción.

CAPRICORNIO

Serás el pilar de tu hogar, pero afortunadamente te viene estabilidad económica y oportunidades; sin embargo, hay detalles que podrían derribarte, sobre todo las mentiras. Ten cuidado. Tu mejor día es el jueves, con 2 golpes de suerte que te siguen “sigue adelante”, “se vale ser”. Tendrás un espíritu vagabundo y viajarás en todo el año, pero esta semana debes revisar tus ahorros para que, poco a poco, se vaya dando de manera natural.

ACUARIO

Estás en la semana de la justicia. Arregla tus pendientes de papeleo, de trabajo y de lo económico. Habla sobre el proyecto que quieres desarrollar en tu trabajo, no temas. Aprende de tus errores y comienza a usar esto para depurar a compañeros de trabajo, de personas que llegan para quedarse y de aquellos que solo van de paso. Tendrás 3 golpes de suerte. Hay personas tóxicas que están esperando que te debilites, pero no te debes dejar. Tampoco busques al amor del pasado, no te conviene.

PISCIS

La carta del ermitaño dice que tendrás estabilidad. Las predicciones te advierten sobre cómo estás ayudando demasiado a todos los demás, pero te estás descuidando a ti mismo. Debes comenzar a soltar a preocuparte por tus situaciones, inclusive en el amor. En lo laboral, tendrás muchas juntas, allí verás oportunidades para seguir creciendo. Por su parte, en el amor, estás de suerte, va a llegar algo que no esperabas.