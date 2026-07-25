Conoce más del pez cherna, la proteína protagonista de la gala de salvación de MasterChef 24/7
Los cocineros buscan ocupar el último lugar disponible para entrar al Top 12 antes del siguiente domingo de eliminación
Están por terminarse los lugares para entrar al Top 12 de los mejores cocineros de MasterChef 24/7 antes del siguiente domingo de eliminación, por lo que los participantes restantes harán lo necesario para subir al balcón; sin embargo, el primer reto de esta noche no fue nada fácil, pues tuvieron que preparar platillos con el impresionante cherna como protagonista, por lo que te invitamos a conocer más sobre este tipo de pez.
De acuerdo con Larousse Cocina, este pez de color pardo es la especie más grande de los meros y los chernas, y habita en manglares cerca de las costas o en cuevas grandes, principalmente en el Océano Atlántico.
Según el sitio web, este pez usualmente mide un metro y pesa en promedio 25 kilos, aunque cabe señalar que el ejemplar usado para la gala de salvación pesaba aproximadamente 44 kilogramos, de acuerdo a lo dicho por la Chef Zahie Téllez al inicio del reto.
Continuando con la información del portal de gastronomía, la carne de esta especie es blanca y firme y se consume principalmente fresco; además, en estados como Tabasco y Yucatán se usa prácticamente en cualquier guiso hecho a base de pescado. Cabe señalar que los cocineros del reality show tuvieron la encomienda de preparar un platillo completo conformado por proteína, guarnición y salsa.
Por otro lado, los paladares más exigentes de México le recordaron al público que siguió la gala desde las 20:30 horas que Lancer decidió el orden en el que los cocineros tendrían que cortar su porción del pescado debido a que fue el ganador del reto express de este viernes.
¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?
El próximo domingo conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros (hasta el momento) son Emmanuel, Ixdit, Jazmín, Antrax, Lancer, Luis, Julio, Michelle y Carmen; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.
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