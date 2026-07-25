Conoce más del pez cherna, la proteína protagonista de la gala de salvación de MasterChef 24/7

Están por terminarse los lugares para entrar al Top 12 de los mejores cocineros de MasterChef 24/7 antes del siguiente domingo de eliminación, por lo que los participantes restantes harán lo necesario para subir al balcón; sin embargo, el primer reto de esta noche no fue nada fácil, pues tuvieron que preparar platillos con el impresionante cherna como protagonista, por lo que te invitamos a conocer más sobre este tipo de pez.

De acuerdo con Larousse Cocina, este pez de color pardo es la especie más grande de los meros y los chernas, y habita en manglares cerca de las costas o en cuevas grandes, principalmente en el Océano Atlántico.

Según el sitio web, este pez usualmente mide un metro y pesa en promedio 25 kilos, aunque cabe señalar que el ejemplar usado para la gala de salvación pesaba aproximadamente 44 kilogramos, de acuerdo a lo dicho por la Chef Zahie Téllez al inicio del reto.

Continuando con la información del portal de gastronomía, la carne de esta especie es blanca y firme y se consume principalmente fresco; además, en estados como Tabasco y Yucatán se usa prácticamente en cualquier guiso hecho a base de pescado. Cabe señalar que los cocineros del reality show tuvieron la encomienda de preparar un platillo completo conformado por proteína, guarnición y salsa.

Por otro lado, los paladares más exigentes de México le recordaron al público que siguió la gala desde las 20:30 horas que Lancer decidió el orden en el que los cocineros tendrían que cortar su porción del pescado debido a que fue el ganador del reto express de este viernes.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros (hasta el momento) son Emmanuel, Ixdit, Jazmín, Antrax, Lancer, Luis, Julio, Michelle y Carmen; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

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