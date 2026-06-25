Los signos que serán castigados a partir de hoy 25 de junio: las terribles predicciones del horóscopo de Mhoni Vidente

El horóscopo semanal de Mhoni Vidente reveló que algunos signos podrían enfrentar importantes desafíos a partir de este jueves 25 de junio. Según sus predicciones, las energías del universo, influenciadas por la próxima Luna Llena de Fresa, traerán cambios, pruebas y lecciones kármicas para ciertos integrantes del zodiaco. Estos son los retos que cada signo podría enfrentar como parte de su llamado "castigo kármico":

1. TAURO

La energía de la Carta del Juicio marca el inicio de un periodo en el que las decisiones del pasado regresan para ser evaluadas. A partir de hoy, Tauro podría enfrentar situaciones que le obliguen a rendir cuentas consigo mismo, especialmente en asuntos emocionales que había evitado resolver. El castigo no llegará como una pérdida material, sino como la imposibilidad de seguir ignorando heridas, errores o relaciones inconclusas. El universo exigirá honestidad, madurez y capacidad para soltar aquello que ya cumplió su ciclo, permitiéndole avanzar hacia una etapa de mayor abundancia.

2. ESCORPIÓN

La presencia de La Torre es una de las señales más evidentes de transformación obligatoria. Desde este 25 de junio, Escorpión podría experimentar rupturas de planes, decepciones o situaciones inesperadas que derriben estructuras que ya no eran sostenibles. Aunque este proceso puede resultar difícil al principio, tiene como propósito liberar cargas emocionales, orgullo y conflictos acumulados. El verdadero desafío aparecerá si insiste en controlar lo que debe dejar ir o continúa involucrándose en problemas ajenos.

3. CAPRICORNIO

El Loco suele representar nuevos comienzos, pero en este contexto también advierte sobre la impaciencia y la necesidad de respetar los tiempos del universo. A partir de hoy, Capricornio podría sentir frustración porque ciertos proyectos, relaciones o metas no avanzan al ritmo que desea. El universo impondrá pausas estratégicas para enseñarle que no todo puede controlarse mediante disciplina o esfuerzo. Si intenta forzar resultados, las demoras podrían hacerse aún más evidentes.

4. ACUARIO

Bajo la influencia de El Ermitaño, Acuario entra en una etapa de introspección obligatoria. El desafío energético para este signo podría manifestarse como aislamiento, cansancio emocional o la sensación de que algunas personas se alejan temporalmente. Sin embargo, esta distancia tiene una finalidad espiritual: obligarlo a escuchar su voz interior y reconocer aspectos de sí mismo que había descuidado. El aprendizaje llegará cuando comprenda que no todas las respuestas se encuentran en el exterior.

5. PISCIS

La Templanza indica que Piscis deberá enfrentar las consecuencias de actuar impulsivamente o de mantener situaciones ambiguas durante demasiado tiempo. A partir de hoy, el universo le pedirá paciencia y equilibrio, especialmente en el amor y las relaciones personales. Si continúa evitando decisiones importantes, las circunstancias podrían obligarlo a elegir. El reto no será una crisis repentina, sino la incomodidad de permanecer en escenarios que ya exigen definición, compromiso y claridad emocional.