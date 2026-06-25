Para muchos niños, memorizar las tablas de multiplicar puede parecer una tarea difícil y poco emocionante. Sin embargo, cuando el aprendizaje se combina con música, juegos y momentos compartidos en familia, todo cambia. Las canciones tienen la capacidad de transformar los números en algo entretenido, haciendo que los resultados se recuerden con mucha más facilidad.

La razón es sencilla: los niños suelen aprender mejor cuando se divierten. Una melodía pegajosa, acompañada de movimientos, palmas o bailes, ayuda a que la información se quede en la memoria casi sin esfuerzo. Lo que antes parecía una obligación escolar puede convertirse en una actividad que esperan repetir cada día.

¿Por qué las canciones ayudan tanto a aprender las tablas de multiplicar?

La música crea patrones que el cerebro reconoce rápidamente. Por eso es común recordar letras de canciones escuchadas hace años, incluso cuando se han olvidado otros detalles. Con las tablas ocurre algo parecido: al escuchar una multiplicación dentro de una melodía, el niño la relaciona con el ritmo y la recuerda con mayor facilidad.

Además, aprender de esta manera elimina gran parte de la presión que suelen sentir algunos pequeños cuando se enfrentan a los números. En lugar de repetir resultados una y otra vez, pueden cantar, moverse y disfrutar mientras aprenden, indica The Conversation.

Tablas de multiplicar: cómo aprender con tu hijo a través de divertidas canciones|Canva

Otro beneficio importante es que las matemáticas dejan de verse como algo aburrido. Cuando el aprendizaje se asocia con momentos agradables, los niños desarrollan una actitud más positiva y muestran mayor interés por seguir practicando.

Cómo practicar las tablas de multiplicar con canciones

1. Busca música pensada para aprender.

Actualmente existen muchos videos y canciones creados especialmente para enseñar las tablas. Puedes encontrar opciones con ritmos infantiles, pop o incluso rap, para elegir la que más le guste a tu hijo.

2. Participa con él.

No se trata solo de poner la canción y dejar que la escuche. Cantar juntos, seguir el ritmo con palmas o acompañar la música con pequeños movimientos hace que la experiencia sea mucho más efectiva y divertida.

3. Avanza poco a poco

Es mejor concentrarse en una sola tabla durante varios días antes de pasar a la siguiente. Aprender con calma ayuda a que los conocimientos se afiancen y evita que el niño se sienta abrumado.

4. Convierte el aprendizaje en un juego

Mientras escuchan la canción, puedes detenerla por unos segundos y preguntarle el resultado de alguna multiplicación. También pueden turnarse para completar las respuestas o inventar pequeños retos relacionados con la tabla que están practicando.