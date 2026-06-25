¡Nadie le pidió fotos! Kenia Os celebró en el Ángel de la Independencia el triunfo de México vs. Chequia y así reaccionó cuando nadie la reconoció

El FOMO de celebrar los triunfos de nuestro país en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es real, y Kenia Os lo demostró durante la noche del 24 de junio. La cantante e influencer no aguantó las ganas de ir al Ángel de la Independencia tras el partido de México vs. Chequia y nadie la reconoció entre la multitud.

Kenia Os compartió en sus historias de Instagram cómo vivió la tercera participación de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™; inicialmente publicó una selfie con una pantalla, donde indicaría que vio el partido con amigos en un restaurante o bar. Posteriormente se dirigió a Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia.

|Crédito: Instagram. @keniaos

En esta zona de CDMX hubo cerca de un millón de personas celebrando, y la cantante fue una de ellas. En una historia se le ve bailando y saltando al ritmo de cornetas y gritos, con la Victoria Alada de fondo. Kenia llevaba puesto una máscara de luchador para cubrir su rostro y una sudadera negra oversized con la gorra puesta, de manera que su identidad quedaba oculta.

Así reaccionó Kenia Os a que nadie la reconociera en el Ángel de la Independencia

El hecho de que nadie la reconociera ni le pidiera fotos, a Kenia Os pareció caerle como anillo al dedo para la ocasión, pues en sus historias de Instagram se nota que disfrutó la celebración como el resto de la gente. A veces las celebridades quieren recordar cómo se sentía el anonimato en una multitud, y a la cantante le tocó disfrutarlo.

En otras de sus historias a Kenia se le ve probando comida callejera, bailando "La Chona" y festejando desde el quemacocos de un auto, sin quitarse su máscara. Por lo que mostró, no le hizo falta que alguien la reconociera tras el partido México vs. Chequia.

Diversas cuentas de fans de Kenia Os ya han estado compartiendo las imágenes y muchos de los comentarios apoyan que ella pudiera disfrutar en anonimato. Hay quienes afirman que la influencer tenía un equipo de seguridad acompañándola, lo cual indicaría que se trataba de una figura pública, pero esto no se ha comprobado.