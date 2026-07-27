Los signos que son bendecidos con energía espiritual a partir de hoy 27 hasta el 29 de julio: predicciones positivas y negativas

El horóscopo de hoy revela predicciones positivas y negativas para todo el zodiaco, pero solo 6 signos serán bendecidos con una poderosa energía espiritual que los ayudará a cumplir sus planes. De acuerdo con las visiones de Mhoni Vidente, a partir de este lunes 27 de julio comenzará una importante transición energética que se extenderá hasta el 29 de julio, favoreciendo a los siguientes signos del zodiaco.

1. ♐ Sagitario

La Rueda de la Fortuna convierte a Sagitario en el signo más bendecido espiritualmente entre el 27 y el 29 de julio, atrayendo protección, buena suerte y nuevas oportunidades. El 27 de julio será un día clave para resolver asuntos laborales o económicos y abrir las puertas al crecimiento personal. La energía del universo favorece los nuevos comienzos, aunque será importante controlar la impulsividad para evitar discusiones y cuidar la alimentación para mantener el equilibrio, según el horóscopo de la semana .

2.♋ Cáncer

La carta del Juicio anuncia un poderoso proceso de sanación espiritual, cierre de ciclos y renacimiento personal. El 28 de julio disfrutarás de una claridad mental excepcional, lo que te permitirá dejar atrás heridas del pasado y comenzar una nueva etapa con mayor confianza. Sin embargo, evita hacerte cargo de problemas económicos ajenos y presta atención a la salud de los riñones y el páncreas para conservar tu bienestar.

3. ♑ Capricornio

El As de Oros trae una energía de abundancia, prosperidad y estabilidad que te acompañará durante estos días. El universo favorecerá tu crecimiento laboral y financiero, además de impulsar una renovación energética que atraerá tranquilidad y éxito. Como parte de esta bendición espiritual, será importante alejarte de personas negativas y limpiar tu entorno para potenciar la llegada de nuevas oportunidades.

4. ♉ Tauro

El universo recompensa tu constancia con una poderosa vibración de prosperidad y estabilidad económica. El 27 de julio podría traer noticias positivas relacionadas con dinero o proyectos personales, mientras Saturno fortalecerá tu capacidad para administrar mejor tus recursos. La recomendación del tarot es cuidar tu bienestar emocional, reducir el estrés y mantener hábitos saludables para aprovechar al máximo esta etapa de crecimiento.

5.♎ Libra

El tarot anuncia una etapa de equilibrio, reconocimiento y crecimiento profesional. El 28 de julio será ideal para tomar decisiones importantes relacionadas con tu carrera, reorganizar tus finanzas y recuperar la estabilidad económica. La energía espiritual favorece el orden y la armonía, aunque deberás prestar atención a la salud de tus huesos y articulaciones para mantenerte fuerte.

El horóscopo de hoy para Libra.|(ESPECIAL/CANVA)

6. ♒ Acuario

La carta del Emperador fortalece tu liderazgo y te llena de una energía espiritual que impulsará la seguridad y la toma de decisiones acertadas. El 29 de julio podrías recibir un ingreso extra o una oportunidad económica inesperada que mejore tu situación financiera. No obstante, el tarot aconseja evitar prestar dinero, no retomar relaciones del pasado sentimental y cuidar tu espalda para conservar tu fortaleza física.