Adiós caminata: este es el mejor ejercicio para proteger tu corazón y mejorar la circulación

Para mantenerse saludables es importante realizar ejercicio en todas las etapas de la vida y adaptarlas por supuesto a la edad como también a la capacidad de las personas que lo van a realizar. Aquí te vanos a recomendar una alternativa para mantenerte activo, pero sin realizar grandes esfuerzos.

Cuando pensamos en ejercitarnos lo primero que viene a la mente es caminar o usar la bicicleta, pero hay una alternativa que es muy recomendada sobre todo en personas mayores ya que los ayuda a regular la salud cardiovascular.

¿Cómo es el ejercicio que protege tu corazón?

El ejercicio recomendado es el yoga que es una alternativa de baja intensidad por lo que es interesante para quienes están en búsqueda de mantenerse activo, pero de madera moderada.

Muchos desconocen que esta práctica genera un estímulo que lleva al corazón a trabajar con mayor intensidad. Con el paso de las sesiones, esto puede favorecer la resistencia cardiorrespiratoria y convertirla en una actividad de alta eficiencia.

Por otro lado, tenemos que mencionar que el ejercicio reduce la presión arterial sobre todo en aquellas personas que tienen hipertensión leve o moderada. Esto se da por la capacidad para favorecer la relajación de los vasos sanguíneos y disminuir la activación del sistema nervioso asociado con el estado de alerta.

Otro de los beneficios es que pone el foco en las técnicas de respiración, la relajación profunda y en la respiración consciente. Estos factores tienen la capacidad de disminuir la frecuencia cardiaca en reposo y aumentar la capacidad pulmonar.

El yoga mejora la capacidad física, reduce los biomarcadores cardíacos (indicadores de estrés del corazón) y mejorar la calidad de vida. Es por esto que si bien es un ejercicio de bajo impacto pues tiene sus beneficios.

Por último, tenemos que destacar que no solo es recomendable para los adultos mayores, sino también para todas las personas que busquen hacer ejercicio de baja intensidad y obtener grandes beneficios a nivel salud.