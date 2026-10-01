Horóscopo de Nana Calistar hoy, jueves 1 de octubre; estos signos deberán poner mucha ATENCIÓN a los que los rodean

Este jueves iniciamos mes y las energías comienzan a fluir diferente; es por eso que hoy te llegan mensajes especiales sobre el amor, el dinero, el trabajo y algunas decisiones que deberás tomar. Que nada te sorprenda este miércoles; los astros tienen algunas advertencias y algunas buenas noticias para ti sobre el amor, el dinero y el trabajo. Como lo mejor es estar prevenidos, te recomendamos consultar tus horóscopos de hoy. Esto es lo que Nana Calistar interpretó para ti este jueves 1 de octubre de 2026. Te presentamos los mensajes claros para cada signo del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.

¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, jueves 1 de octubre?

Las felicitaciones por un trabajo bien hecho te comenzarán a llegar. No digas que no fue nada; recibe con alegría las buenas palabras sobre lo que tanto trabajo te costó. Disfruta tu momento y no minimices todo el esfuerzo que pusiste en las cosas que tanto querías lograr.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, jueves 1 de octubre?

Se sabe que tu ego disfruta ser el centro de atención de tus amistades, pero debes aprender a tolerar que no siempre nos toca ser el centro de atención en un plan. Si tus amistades deciden hacer un plan entre ellas, no pienses que es porque no quieren estar contigo o algo similar. Tus amigos pueden tener otras amistades, otros gustos y sobre todo otras conversaciones, y eso no tiene que ver contigo ni para bien ni para mal.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, jueves 1 de octubre?

En el trabajo por fin tendrás un respiro de esa situación que te tenía muy alerta, incluso cuando no te encontrabas en tu lugar de trabajo. Cuando empieces a notar esa mejoría, no llenes de inmediato tus huecos con trabajos inventados. Aprovecha para recuperar algo del tiempo perdido y sobre todo disfruta la calma que llega a ti en este momento; créete que tú también mereces no andar corriendo por todo.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, jueves 1 de octubre?

Deja de buscar que todas las experiencias te generen las mismas sensaciones o los mismos resultados. Llegó el momento de que descubras que la vida no es así, sobre todo en la intimidad. Es por eso que tienes que disfrutar lo que tengas ahora, y no intentes convencerte de que todo tiene que terminar en la cama. Si quieres emoción sexual, también debes dejar que te sorprenda.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, jueves 1 de octubre?

Últimamente has cometido mucho el error de tirarte al suelo para buscar consuelo. Este nuevo mes es perfecto para que aprendas a pedir ayuda a los que te rodean sin tirarte a exageraciones a ver si te recogen. Sueles protegerte mucho bajo el drama de que nadie te quiere cuando realmente lo único que quieres es hablar las cosas y decir que algo te dolió. Pedir un abrazo te va a ahorrar demasiados malentendidos.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, jueves 1 de octubre?

Ya no te concentres en los resentimientos del pasado; eso te podría traer muchos problemas, sobre todo con un conflicto familiar que se avecina y que puede terminar con estos reclamos acumulados. Habla tranquilamente lo que quieras hablar, y dilo sin explorar y sin recordar todo lo que pasó hace 2 o 3 semanas. Verás que con eso podrás sentirte mejor y tus discusiones serán mucho más civilizadas.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, jueves 1 de octubre?

Llegó el momento de ponerse en contacto con la familia. Si vives lejos de ellos, busca un momento libre que tengas en el día para buscar la forma de participar en su vida a pesar de la distancia. No necesitas hacer grandes cosas; a veces solo les puedes ayudar a escoger algo, comprar algo o hacer una videollamada.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, jueves 1 de octubre?

En los últimos días te has convertido en una persona que se enfoca demasiado en los defectos de las personas. Esto no solo resulta algo desagradable para los que te rodean, sino que además no te deja ver las cosas agradables de algo. Tómate unos segundos para reconocer lo que sucede y buscarle la buena cara a ese algo. No pienses mal de todo y de todos de inmediato.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, jueves 1 de octubre?

No, no has aprendido y, si sigues presumiendo que lo has aprendido todo, solo terminarás enredándote de nuevo en los mismos errores, quedando mal una y otra vez. Este mes es la oportunidad perfecta para demostrar tu madurez. Recuerda que no debes hacerte el gracioso en cada conversación que tienes, y menos si es un tema complicado. No esquives tus problemas y deja esas bromas para convivir.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, jueves 1 de octubre?

En estos momentos de tu vida no andas para ser mensajero de nadie. Si te metes en asuntos ajenos, aunque sea solo para informar, vas a terminar involucrado. Si lo haces, recibirás reclamos, explicaciones y recaditos cada vez más incómodos que nada tienen que ver contigo. Deja que las personas se comuniquen por su cuenta y resuelvan solas sus asuntos.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, jueves 1 de octubre?

Si has intentado ligar en los últimos días, te recomendamos sentarte unos segundos y analizar si no has estado mandando señales confusas a la otra persona. Si buscas acercarte a alguien, este tipo de actitudes solo harán todo más difícil. Si te atrae, exprésalo; verás que las cosas salen mucho mejor.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, jueves 1 de octubre?

Estás comenzando a pensar que este año, de una u otra forma, fue un desperdicio. Lo mejor será que te detengas ahí, porque no es verdad. El hecho de que las cosas no salgan como las planeas no significa que hiciste todo mal. Revisa tus propósitos de año nuevo que anotaste y trabaja en aquellos que escribiste para sentirte bien contigo y retomalas.