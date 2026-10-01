Quitar el susto: 4 remedios de la abuela que sí funcionan

Te compartimos los remedios tradicionales más eficaces para quitar el susto y por qué la ciencia les da la razón. En la cultura popular mexicana y latinoamericana, el susto o espanto es considerado un padecimiento real que ocurre tras experimentar un evento traumático.

Según la medicina tradicional, un impacto de este tipo puede "desequilibrar el alma" o desajustar la energía del cuerpo. Aunque la perspectiva médica occidental considera que el susto no es una enfermedad, la ciencia reconoce que sí es una respuesta aguda del cuerpo humano al estrés.

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Los 4 remedios de la abuela que sí funcionan para quitar el susto

Comer un bolillo

Es el remedio más famoso de México. Cuando alguien sufre una impresión fuerte, lo primero que se busca es un trozo de pan. Según el remedio de la abuela, se dice que el pan "recoge la bilis" y evita que se derrame en el estómago.

Según la ciencia, el estrés agudo puede causar náuseas o dolor de estómago, y el bolillo sí puede aliviar esos síntomas. Además, de que el acto mecánico de masticar y pasar comida le da la señal al cerebro de que el peligro ya pasó.

Comer un bolillo |Pexels: Özge Arsoy

Tomar una infusión de toronjil o azahar

Estas plantas sirven para asentar el alma, calmar el corazón acelerado y quitar el frío del cuerpo, según la abuela.

Para la ciencia, son los compuestos bioactivos de estas plantas, sus propiedades ansiolíticas y espasmolíticas las que relajan los músculos que se tensan.

Té de muicle o de hierba del sapo

Según la abuela, sirven para limpiar la sangre, recuperar el color y levantar el espírituo. Según la ciencia, contienen antioxidantes y minerales que ayudan a estabilizar la presión arterial y mejorar la oxigenación celular.

Tomar una infusión de toronjil o azahar|Pexels: yasemin .

Un trozo de chocolate amargo

Según la abuela, el chocolate aporta energía para combatir la debilidad que deja el susto en el cuerpo. El cacao contiene flavonoides y estimula la producción de endorfinas y serotonina.

Después de una descarga de cortisol, el chocolate ayuda a equilibrar rápidamente la química cerebral para combatir el bajón de glucosa o fatiga posterior.

