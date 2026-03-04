Mhoni Vidente dice que estos 4 signos que recibirán una señal divina esta semana

Mhoni Vidente señaló que 4 signos zodiacales recibirán una señal divina esta semana, justo después de la intervención de energías del Eclipse Lunar “Luna de Sangre”.

Según contó la pitonisa cubana en su canal de YouTube, las predicciones apuntan a una doble suerte rápida para los signos de Aries, Géminis, Leo y Capricornio.

Estas personas tendrán éxito en las siguientes áreas:

Buenos asuntos económicos.

Viajes.

Crecimiento personal y profesional.

Negocios.

Trámites migratorio y asuntos legales.

Si eres de los signos afortunados con esta señal divina, Mhoni recomienda potenciar las energías usando perfume de sándalo, atar un hilo rojo en el tobillo iozquierdo con tres nudos hasta que se caiga solo y jugar a la lotería con los siguientes números de la suerte: 09, 17 y 30.

¿Qué signos tendrán mala suerte en marzo de 2026, según los horóscopos de Mhoni Vidente?

Al inicio de este mes de marzo, Mhoni Vidente advirtió que no todos los signos la iban a pasar bien, incluso señaló que 5 de ellos tendrían que estar atentos a las señales porque había alertas claras de mala suerte. ¿Cuáles son?

CÁNCER : Es el signo con mayor carga negativa, especialmente por las dudas constantes e inseguridades que son provocadas por el estrés, la depresión y las emociones desbordadas. Tendrá mucho trabajo, pero no se sentirá satisfecho.

: Es el signo con mayor carga negativa, especialmente por las dudas constantes e inseguridades que son provocadas por el estrés, la depresión y las emociones desbordadas. Tendrá mucho trabajo, pero no se sentirá satisfecho. VIRGO : Está en un punto en el que no confía en nadie. Las personas a su alrededor podrían tener planes ocultos y además está preocupándose demasiado por los demás.

: Está en un punto en el que no confía en nadie. Las personas a su alrededor podrían tener planes ocultos y además está preocupándose demasiado por los demás. ESCORPIO : Tiene corajes guardados que podrían afectar la salud. Asimismo, tiene una necesidad urgente de ordenar su vida.

: Tiene corajes guardados que podrían afectar la salud. Asimismo, tiene una necesidad urgente de ordenar su vida. SAGITARIO : Su mente está muy saturada, tiene problemas de sueño y preocupación excesiva. Hay riesgo de desesperación.

: Su mente está muy saturada, tiene problemas de sueño y preocupación excesiva. Hay riesgo de desesperación. PISCIS: Está sintiendo muchos celos e inseguridades que podrían provocar sabotaje en oportunidades que tenía.

Los signos de Tauro y Capricornio también tienen advertencias menores, relacionadas con envidias o el descuido personal. En cambio, Aries, Géminis, Leo, Libra y Acuario, se librarán y tendrán buena suerte o un mejor panorama.