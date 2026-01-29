Mhoni Vidente lanza preocupantes predicciones para 4 signos en febrero de 2026

Mhoni Vidente se adelantó a las predicciones de febrero y reveló horóscopos con visiones preocupantes para cuatro signos, quienes deberán mantenerse alerta, especialmente en temas de dinero y pago de deudas.

Según explicó la famosa astróloga, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio necesitan prestar atención a las señales, ya que una decisión mal tomada podría cambiar el rumbo de su energía durante el resto de 2026.

ARIES : Será un mes importante para determinar cómo será el resto de tu año. Aunque habrá oportunidades económicas que no esperabas, son en realidad una prueba para aprender a manejar con cuidado y no abusar porque, si no, te meterás en conflictos innecesarios.

: Será un mes importante para determinar cómo será el resto de tu año. Aunque habrá oportunidades económicas que no esperabas, son en realidad una prueba para aprender a manejar con cuidado y no abusar porque, si no, te meterás en conflictos innecesarios. CÁNCER : Hay emociones explosivas que te darán inestabilidad durante el mes de febrero. Evita las discusiones, las tensiones y todo aquello que pueda prender tu mecha.

: Hay emociones explosivas que te darán inestabilidad durante el mes de febrero. Evita las discusiones, las tensiones y todo aquello que pueda prender tu mecha. LIBRA : Hay una mala predicción sobre tus relaciones personales. Incluso habrá rupturas dolorosas que serían provocadas por malentendidos.

: Hay una mala predicción sobre tus relaciones personales. Incluso habrá rupturas dolorosas que serían provocadas por malentendidos. CAPRICORNIO: Se avecina el estrés, la tristeza y los problemas de salud que te pondrán en jaque. Cuídate y mantente bien hidratado para evitar que sean graves.

Mhoni Vidente reveló las predicciones para febrero de 2026.|(Facebook Mhoni Vidente)

La pitonisa cubana advirtió que febrero de por sí tendrá eventos clave del año con catástrofes y noticias que cambiarán al mundo como lo conocemos. Uno de ellos, según explicó en El Heraldo TV es el 21 de febrero, donde se desencadenará una serie de eventos catastróficos provocados por una supuesta alineación planetaria, con terremotos, la muerte de Nicolás Maduro y una posible tormenta invernal muy fría.

El ritual de Mhoni Vidente para quitar energías negativas que se hace el 1 de febrero

Mhoni Vidente también reveló el poderoso ritual que recomienda hacer el 1 de febrero para quitar energías negativas y tener estabilidad durante este periodo de grandes cambios.

En su canal de YouTube explicó que solo necesitas una taza de cristal llena de agua, perfume personal, perfume de pájaro macua, canela entera, una veladora roja, una copa vacía, tequila, un jabón neutro, dos limones verdes, un billete, incienso de sándalo y un listón rojo o un escapulario rojo.