Mhoni Vidente lanza preocupantes predicciones para 4 signos en febrero de 2026
Estas personas deberán prepararse para una temporada llena de altibajos, retos y energía negativa. Mira el VIDEO
Mhoni Vidente se adelantó a las predicciones de febrero y reveló horóscopos con visiones preocupantes para cuatro signos, quienes deberán mantenerse alerta, especialmente en temas de dinero y pago de deudas.
Según explicó la famosa astróloga, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio necesitan prestar atención a las señales, ya que una decisión mal tomada podría cambiar el rumbo de su energía durante el resto de 2026.
- ARIES: Será un mes importante para determinar cómo será el resto de tu año. Aunque habrá oportunidades económicas que no esperabas, son en realidad una prueba para aprender a manejar con cuidado y no abusar porque, si no, te meterás en conflictos innecesarios.
- CÁNCER: Hay emociones explosivas que te darán inestabilidad durante el mes de febrero. Evita las discusiones, las tensiones y todo aquello que pueda prender tu mecha.
- LIBRA: Hay una mala predicción sobre tus relaciones personales. Incluso habrá rupturas dolorosas que serían provocadas por malentendidos.
- CAPRICORNIO: Se avecina el estrés, la tristeza y los problemas de salud que te pondrán en jaque. Cuídate y mantente bien hidratado para evitar que sean graves.
La pitonisa cubana advirtió que febrero de por sí tendrá eventos clave del año con catástrofes y noticias que cambiarán al mundo como lo conocemos. Uno de ellos, según explicó en El Heraldo TV es el 21 de febrero, donde se desencadenará una serie de eventos catastróficos provocados por una supuesta alineación planetaria, con terremotos, la muerte de Nicolás Maduro y una posible tormenta invernal muy fría.
El ritual de Mhoni Vidente para quitar energías negativas que se hace el 1 de febrero
Mhoni Vidente también reveló el poderoso ritual que recomienda hacer el 1 de febrero para quitar energías negativas y tener estabilidad durante este periodo de grandes cambios.
En su canal de YouTube explicó que solo necesitas una taza de cristal llena de agua, perfume personal, perfume de pájaro macua, canela entera, una veladora roja, una copa vacía, tequila, un jabón neutro, dos limones verdes, un billete, incienso de sándalo y un listón rojo o un escapulario rojo.
- El domingo 1 de febrero tienes que conseguir todos los ingredientes. Luego, ponle los perfumes a los limones y rótalos con las manos; pásalos por todo tu cuerpo, mientras pides que se te alejen las envidias y malas energías.
- Coloca los limones en la jarra con agua.
- Ponle perfume a los billetes y repite el proceso que se hizo con los limones, incluso sumergirlos en agua hasta el final del ritual.
- Ponte el escapulario o el listón rojo: lo llevarás todos los días de febrero.
- Llena la copa con tequila.
- Ponle perfumes a la veladora.
- Pon canela entera alrededor de la veladora.
- Enciende la veladora y el incienso y pide que todas las energías malas se vayan, y que el mes de febrero haya amor, estabilidad y dinero.
- Finalmente, debes usar el jabón neutro todo el mes para cortar la pesadez y el mal de ojo.