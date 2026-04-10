Mhoni Vidente revela el impactante significado de los sueños que todos han tenido y lo que advierten sobre tu vida
No todos los sueños son lo que parecen. Descubre por qué soñar con oscuridad o con alguien embarazada podría ser la señal de riqueza y estabilidad que estabas esperando, según las revelaciones de Mhoni Vidente.
Si has tenido sueños que te han dejado impactado durante el resto del día, es posible que el universo te esté tratando de decir algo. Según Mhoni Vidente, cada uno revela verdades que te están pasando o que están por ocurrir y que, en la mayoría de las ocasiones, se tratan de advertencias sobre tu vida.
En su canal de YouTube, la pitonisa cubana explicó cuáles son los sueños más comúnes y cuáles son los significados de cada uno de ellos.
- Parálisis del sueño o "sentir que se sube el muerto": Advierte sobre la presencia de energías negativas, espíritus o personas malintencionadas que buscan robar tu energía vital. Se recomienda protección con veladoras rojas y lociones.
- Soñar con un puente, oscuridad o una mujer de negro: Aunque parece negativo, Mhoni señala que es una señal de que se avecina un embarazo o una sorpresa alegre (la carta de la templanza).
- Soñar con alguien que está embarazada: Representa la llegada de dinero, riqueza, estabilidad económica o cambios positivos como una nueva casa.
- Soñar con un hombre desconocido, atento y amoroso: Es la representación de tu ángel de la guardia brindándote protección.
- Soñar con personas fallecidas que no se quieren ir: Refleja tristeza o angustia acumulada. Se recomienda colocar un vaso con agua y sal en grano para cortar la energía de la tristeza.
- Soñar con un familiar fallecido que sonríe y está alegre: Es un presagio de un embarazo en puerta o la llegada de un trabajo positivo y abundante.
- Soñar con víboras y ratas: Indica la presencia de brujería, envidias o estancamiento económico en el hogar. Requiere limpiezas energéticas profundas.
- Soñar que vuelas o te salen alas: Simboliza progreso, cambio de estatus, éxito en negocios y la llegada de abundantes bendiciones.
Ritual nocturno: Cómo evitar los malos sueños y atraer mensajes positivos mientras duermes
Si quieres asegurarte de tener energía positiva antes de dormir para no soñar con cosas extrañas entonces puedes hacer un ritual sencillo para despejar la mente y evitar las pesadillas.
- Haz una limpieza rápida: tu mente y cuerpo te lo agradecerán.
- No tener un espejo frente a la cama: funcionan como portales que pueden atraer la parálisis del sueño, según Mhoni Vidente.
- Usa loción de siete machos: rocialo en la almohada en forma de cruz para crear protección.
- Haz una oración de protección: el Arcángel Miguel puede ayudar a crear un escudo protector.