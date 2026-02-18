Mhoni Vidente revela los cambios impactantes que tendrán 5 signos en el Año Nuevo Chino 2026

Mhoni Vidente reveló las predicciones y los importantes cambios que vivirán todos los signos a partir del Año Nuevo Chino 2026, que inició este martes 17 de febrero con el Caballo de Fuego liderando una nueva era.

Según la pitonisa, la energía oriental influirá principalmente en los signos de fuego, por su afinidad con el caballo. En ese sentido, Aries, Leo, Sagitario, Cáncer y Acuario tendrán grandes oportunidades laborales y de crecimiento personal. Esto fue lo que dijo de cada uno:

ARIES: Te reinventas, te alejas de personas que no te aportan y atraerás oportunidades en el trabajo.

Te reinventas, te alejas de personas que no te aportan y atraerás oportunidades en el trabajo. LEO: Dominas el oro y la riqueza. Se visualiza un negocio propio o un cambio de puesto. No compartas tus planes ni presumas de más; mejor avanza en silencio.

Dominas el oro y la riqueza. Se visualiza un negocio propio o un cambio de puesto. No compartas tus planes ni presumas de más; mejor avanza en silencio. SAGITARIO: Se abren puertas en comunicación y fama. Los trámites fluirán a tu favor; sin embargo, cuídate de fraudes y engaños.

Se abren puertas en comunicación y fama. Los trámites fluirán a tu favor; sin embargo, cuídate de fraudes y engaños. CÁNCER: Encontrarás a la persona indicada en el amor y, en lo laboral, vivirás una reinvención. También es momento de cambios físicos.

Encontrarás a la persona indicada en el amor y, en lo laboral, vivirás una reinvención. También es momento de cambios físicos. ACUARIO: Eres el signo satélite. Obtendrás beneficios y prosperidad, pero evita contar tus proyectos para no atraer malas energías. La salud será el punto delicado: atiéndete y visita al médico.

Pero eso no es todo. También visualiza cambios en la humanidad que podrían impactar a algunos países. Al tratarse de un animal fuerte, dominante y cambiante, advierte que se avecinan situaciones intensas.

Qué otras predicciones podrían ocurrir en el Año Nuevo Chino 2026

Uno de los escenarios que mencionó Mhoni Vidente involucra a Cuba y su relación con Estados Unidos, donde —según sus visiones— podría darse el fin del socialismo. Venezuela atravesaría un proceso similar, con liderazgo de Corina Machado. También señaló que China podría enfrentar divisiones internas y que algunos países latinoamericanos deberán extremar precauciones durante procesos electorales ante posibles atentados.

El Caballo de Fuego es el animal del 2026, según el horóscopo chino.|(ESPECIAL/CANVA)

“Será un año de geopolítica en todos los sentidos”, comentó Mhoni Vidente en un video publicado en su canal de YouTube, donde advirtió que las energías dominarán con fuerza a lo largo del año.