Mhoni Vidente reveló el horóscopo del fin de semana, del 6 al 8 de febrero de 2026: las inesperadas predicciones

Mhoni Vidente reveló el horóscopo de cada signo para el fin de semana, que abarcan las predicciones desde hoy, viernes 6, hasta el domingo 8 de febrero de 2026.

La famosa astróloga cubana explicó qué le deparan a todos según las energías de los astros en un mes al que ha señalado de “cabalístico” por grandes cambios que se avecinan .

ARIES

Tendrás un fin de semana con mejoría en tu salud. Sin embargo, aun así, debes cuidarte y prevenir complicaciones de cualquier tipo. También estás pagando deudas, buscas la estabilidad. Piensa en sembrar nuevas semillas que te ayudarán en el futuro, ya sea estudiando algo nuevo o ahorrando dinero. Tu mejor día es el sábado 7 de febrero.

TAURO

Tu mejor día es el domingo 8 de febrero. Estás pasando por un momento de confusión y eso te ciega; hay envidias cerca de ti y muchos se están aprovechando de tu brillo, por eso debes quitarte el velo y regresar lo que te dan. Asimismo, debes usar estos días para dedicarlos para ti mismo: ve a una fiesta, haz deporte...

GÉMINIS

Estás harto de que no te llegue lo que quieres, pero debes aprender a levantar la mano para que te lleguen poco a poco. Usa este fin de semana para practicarlo, pero también para conseguirlo por ti mismo. Tu mejor día es el lunes 9 de febrero, así que comenzarás la siguiente semana con suerte. Tendrás una junta laboral importante; prepárate.

CÁNCER

Estás de suerte en el dinero, los juegos de azar y las inversiones. Es momento de hacer que tus bienes se muevan. Además, te llegará un regalo que no esperabas, así como una noticia que te favorecerá en lo laboral. También debes usar estos días para acomodar tu vida en la casa. En el amor, hay estabilidad y te llegará una propuesta de amor verdadero.

Este es el horóscopo de hoy para el Cáncer.|Facebook de Mhoni Vidente / Canva

LEO

Eres una persona que se mueve mucho, llamas la atención y coqueto por naturaleza. Tu mejor día es el domingo 8 de febrero, y este fin de semana debes dedicarlo a remodelar tu casa, mejorar tus espacios y buscar la tranquilidad, que al mismo tiempo te permitirá saber qué te hace falta y cómo encontrarás la estabilidad. En el trabajo, alguien te está buscando para arreglar una situación.

VIRGO

Tienes energía positiva que emana de tu interior. Aprovéchala para terminar de arreglar asuntos importantes para que tengas unos días tranquilos. Tu mejor día es hoy viernes 6, así que todo pinta a que tendrás un fin de semana agradable. Tu número es el 7, haz todo pensando en este número.

LIBRA

Tu mejor día es el lunes 9 de febrero, con propuestas laborales en la puerta; ponte perfume, pide por buena energía y cuídate la piel, el cabello y los dientes. Pero no te preocupes, estás de suerte. Aprovecha el tiempo para salir con tus amigos, para convivir y llenarte de energía diferente. En el amor, no busques conflictos, no discutas, mejor escucha y solucionen; no vale la pena.

ESCORPIO

Tu mejor día es el sábado 7 de febrero. Estás preparando el terreno para volar, a través de cambios en tu casa, de descanso, tranquilidad y buscar siempre la limpieza. En lo laboral, debes cerrar los pendientes que tienes ya mismo, antes de que se acumulen. Estás arriba en la fortuna, así que tienes energías que te ayudarán en el amor; de hecho, alguien te está buscando. Piensa en organizar un viaje.

SAGITARIO

Tienes un aura de amor por la vida, por ti mismo, por el dinero. Sigue ese camino por ahora y úsalo para solucionar tus problemas. Tu mejor día es hoy viernes 6 de febrero. ¿Piensas en poner un negocio? Es un buen momento de aprovechar y comenzar con los planes.

Lee el horóscopo de Sagitario, según Mhoni Vidente.|(FACEBOOK Mhoni Vidente / Freepik)

CAPRICORNIO

Comienza a visualizarte con dinero, feliz y lleno de amor. Estás aprendiendo en que tú puedes controlar tu vida y que no puedes controlar a los demás. Entiende que tu vida está hecha para hacerla para ti. Tu destino es el dinero, pero debes convencerte. Tu mejor día es sábado 7 de febrero, con suerte, abundancia y atracción de lo económico. Eso sí, estarás ocupado; adiós al descanso.

ACUARIO

Tienes estabilidad interna, pero en ocasiones te metes en chismes o pleitos que no son necesarios. Convéncete de que tu camino es otro. Tu mejor día es el domingo 8 de febrero. Piensa en poner un negocio, planea, enfócate en lo que viene y en lo que puedes lograr. Una prueba de amor está en camino: te busca un amor del pasado, pero, ¿te conviene?

PISCIS

Ten decisión de armarte de valor, de ser feliz. Estás cayendo en lugares en los que no quieres estar con personas que no quieres, debes de quitarte los miedos para buscar tu propio camino lleno de alegría y paz para ti. Tu mejor día es el 6 de febrero, con golpes de suerte en la lotería y la abundancia.