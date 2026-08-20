Horóscopo de Nana Calistar hoy, jueves 20 de agosto: estos signos tendrán gastos inesperados
Conoce las predicciones de Nana Calistar para este jueves, 20 de agosto. ¿Qué te deparan los astros? Esto dice el horóscopo de hoy para los 12 signos.
Conoce qué mensaje te tienen los astros con el horóscopo de Nana Calistar quien viene con toda una serie de predicciones para hoy, jueves 20 de agosto. ¿Será que el amor toca a tu puerta o la suerte y el dinero te hacen un llamado? Aquí te contamos…
¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 20 de agosto?
Algo en ti comienza a cambiar. Poco a poco sales de esa temporada en la que sientes que cualquier cosa te descompone. Eso sí, debes cuidar tu corazón, observa bien a quién le entregas tu confianza. Si estás soltero, entras en una etapa interesante con mucha atracción. Si estás en pareja, se marca un período de marcar límites. También se visualiza una racha movida en cuestiones de trabajo, proyectos y oportunidades. En cuanto al dinero, presta atención a gastos inesperados y evita gastar cantidades grandes o prestar dinero.
¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 20 de agosto?
La energía del amor comienza a moverse de una manera inesperada. Solo recuerda que quien quiera formar parte de tu vida, deberá conocerte por completo. Deja de lamentarte por aquello que ya no pudo ser y aprende a poner límites sin culpa. Se marcan oportunidades en el trabajo y dinero que llevaban tiempo trabadas. Eso sí, no anuncies tus planes antes de concretarlos. También es posible que una persona cercana a ti comience a alejarse. No te agüites, recuerda que cada persona cumple un ciclo en tu vida.
¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 20 de agosto?
Cuida más lo que prometes, que luego no puedes cumplir con tu palabra. Estos días tu carácter andará medio explosivo, así que respira y piensa antes de hablar. Es momento de reflexionar qué es lo que quieres en tu vida. Se marca una decisión relacionada con un objetivo que llevas tiempo posponiendo. En el terreno del amor, se marcan movimientos inesperados, con una química muy fuerte. Presta más atención a quién dejas entrar a tu vida, quien ya te la hizo una vez, puede hacértela dos veces.
¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 20 de agosto?
Estos días andarás con una necesidad muy fuerte de cambiar de rutina. Un viaje corto o una salida podría ayudarte a recuperar esa tranquilidad que tanto estás buscando. También es probable que alguien te haga un comentario provocativo, disfrazar de broma. No caigas en su juego. Entras en un período para cerrar ciclos inconclusos. En el amor, los astros te recomiendan ser más selectivo. Este día viene a enseñarte a cuidar tu paz.
¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 20 de agosto?
Este día te llega una noticia relacionada con algún integrante de la familia o un círculo cercano. En temas del amor, se marcan sorpresas donde menos te lo esperas. También se marca el regreso de alguien del pasado, de ti depende si lo dejas entrar de nuevo. En negocios y en lo laboral se marcan oportunidades de crecimiento. Aguas con los cambios repentinos de humor. También se visualiza una lección relacionada con tu imagen o cierta necesidad de aprobación.
¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 20 de agosto?
Necesitas aprender a soltar. El presente merece más atención que lo que ya fue y lo que todavía no sucede. Aguas con la confianza en el trabajo, que hay conversaciones entre “amigos” que podrían llegar a oídos que no deberían. En temas del amor, los astros te recuerdan: no tener pareja no significa estar incompleto. En cuanto al dinero, se marca un gasto relacionado con algo que necesitas resolver antes de que termine el mes, aunque también se marca la posibilidad de que recuperes una cantidad que llevas tiempo esperando.
¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 20 de agosto?
Deja de invertir tiempo, dinero y energía en cosas que no te dejan nada. Pregúntate hacia dónde vas y qué estás haciendo para llegar allí. Se marcan cambios muy importantes en algo que llevabas tiempo sospechando. En temas del amor, aguas con los romances pasajeros. En el dinero, necesitas administrarte mejor en lo que resta del mes, ya que se marcan gastos pequeños, pero que sumados hacen mucho. Cuida más tus hábitos y tu bienestar físico. Vienen momentos de mucha alegría.
¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 20 de agosto?
Necesitas cuidar tus palabras con la familia, ya que alguien podría sentirse atacado. En el amor, recuerda que las personas que se fueron ya cumplieron un ciclo en tu vida. Necesitas aprender a decir que no y poner límites desde el inicio. En estos días te llegará una noticia inesperada que llevabas tiempo esperando o no pensabas escuchar. En temas de dinero y trabajo, se marca la oportunidad de resolver un pendiente que venía causándole preocupación desde hace tiempo.
¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 20 de agosto?
Deja de considerar un fracaso lo que no funcionó. Hay situaciones que cumplieron su ciclo y llegaron hasta donde tenían que llegar. Necesitas cuestionarte qué estás haciendo con tu tiempo y poner en una balanza el trabajo, dinero, familia, relaciones y tus propios deseos. La energía del amor es impredecible, así que llévatela con tranquilidad. En temas familiares, se marca un chisme por un mal entendido. Tu estado de ánimo también mejora considerablemente.
¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 20 de agosto?
Entras en una etapa en la que muchas cosas se mueven al mismo tiempo. No te preocupes. La mayoría de estos cambios son necesarios. También se aproximan decisiones importantes que modificarán el tu rumbo en los próximos meses. En temas del amor, necesitas poner orden, especialmente si tienes pareja. Ese vínculo necesita atención urgente. En temas de dinero y trabajo se marcan señales de crecimiento, con la posibilidad de nuevos ingresos.
¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 20 de agosto?
Este día andarás con el corazón muy inquieto. Es posible que una amistad comience a desarrollar cierto interés hacia ti. En temas del amor, se marcan días que pondrán a prueba tus celos y confianza. En cuestiones de trabajo y dinero, aparece una oportunidad interesante. Eso sí, cuando te entre dinerito, aprende a administrarlo y no lo gastes en cosas innecesarias. Aguas con pérdidas, olvido o el robo de objetos personales en lugares concurridos, que últimamente estás muy distraído.
¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 20 de agosto?
Las oportunidades comienzan a moverse a tu favor, así que ponte abusado. Necesitas desprenderte de situaciones que ya cumplieron su ciclo. Aguas con los chismes entre amistades. En cuestión de dinero, necesitas administrar con inteligencia, pues se marca una temporada de gastos. Evita hacer compras innecesarias. En el amor se vienen movimientos interesantes en los que la comunicación será clave. Este día inicias con una limpia importante de personas, hábitos y pendientes que te venían desgastando.