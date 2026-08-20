Conoce la lista completa de DELANTALES NEGROS de hoy 19 de agosto del 2026 en MasterChef 24/7

La etapa final de MasterChef 24/7 y las eliminaciones cada dos días continúan; sin embargo, un par de cocineros lograron salvarse hasta la gala del próximo domingo, por lo que el resto tuvo que portar mandiles negros y corren peligro de salir de la competencia este jueves. ¿Quiénes se encuentran en riesgo de abandonar el reality show? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

La batalla de esta noche comenzó con la revelación de que Flor consiguió el mayor número de votos por parte del público, por lo que se convirtió en la otra capitana junto con Carmen; sin embargo, ambas se enfrentaron a un reto para determinar quién escogería a los integrantes de su equipo y quién elegiría su menú de desayuno, comida y cena para 40 comensales en total.

Este miércoles de Batalla por Equipos de MasterChef 24/7 tuvo anuncios que sorprendieron a todos... ¿De qué se trata?

Tras un empate, Flor fue declarada como la ganadora en el segundo intento de levantar una torre con una manga pastelera, la cual tenía que sostenerse y ser la más alta para escoger primero. La participante decidió elegir a sus compañeros de equipo y escogió a Julio, Ixdit y Claudia, por lo que Carmen no tuvo más opción que seleccionar su menú y colaborar con Michelle y Lancer.

Los comensales fueron votando conforme degustaban los tiempos, por lo que al final del intenso reto, el equipo rojo fue el que recibió el mayor número de votos totales, por lo que Flor (como capitana) pudo subir al balcón y decidió que estaría acompañada por Ixdit.

De esta manera, la lista completa de los cocineros que portan mandiles negros queda de la siguiente manera:

Lancer

Claudia

Michelle

Carmen

Julio

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Lancer, Claudia, Michelle, Carmen y Julio; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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