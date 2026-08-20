Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy jueves 20 de agosto

Durante la jornada de hoy jueves 20 de agosto, los signos del zodíaco vivirán cambios importantes, de acuerdo con los astros. Asimismo, se han revelado sus números mágicos que les traerán buena suerte.

En esta temporada, los astros marcan una jornada ideal para actuar sin prisa, escuchar tu intuición y aprovechar para ordenar tus finanzas.

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Los números de la suerte según tu signo del zodíaco hoy 20 de agosto

Aries

Actúa hoy, pero evita correr. Una conversación laboral te abrirá una puerta cerrada. Modera las respuestas desde el orgullo en el amor.

Números de la suerte: 02, 13 y 24.

Tauro

Revisa las condiciones financieras antes de comprometerte. Aprovecha el día para tomar decisiones importantes.

Números de la suerte: 03, 15 y 26.

Géminis

Tu comunicación es tu gran herramienta hoy. Un correo o llamada cambiará tus planes. Ajusta tus gastos por prevención.

Números de la suerte: 06, 17 y 32.

Cáncer

Afianza los lazos con tu pareja hoy. Algunos baches se convertirán en grandes oportunidades. No juzgues las situaciones de forma demasiado apresurada.

Números de la suerte: 04, 09 y 15.

Los signos que obtendrán muchas riquezas con sus números de la suerte hoy 20 de agosto|Pexels: Yakup Polat

Leo

Organiza tu trabajo a pesar de las prisas, pero evita saturarte y cuida mucho tu energía física.

Números de la suerte: 04, 09 y 15.

Virgo

Sentirás que tu intuición en materia de negocios está afilada; aprovecha para buscar tratos y cambios que te beneficien.

Números de la suerte: 07, 26 y 43.

Libra

Mantén la prudencia si surgen problemas laborales. Lo más inteligente hoy es no gastar dinero y evitar caer en trampas.

Números de la suerte: 11, 21 y 35.

Escorpio

Haz algo especial con la persona amada y pon mucha atención a los contratos nuevos antes de firmarlos.

Números de la suerte: 01, 14 y 23.

Los signos zodiacales se verán beneficiados con la buena fortuna que les mandan los astros|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Sagitario

Aclara tus sentimientos o dañarás a una persona que quieres. Evita los compromisos financieros riesgosos.

Números de la suerte: 08, 12 y 32.

Capricornio

Domina tus emociones usando tu lado racional. Vivirás momentos idílicos en la intimidad.

Números de la suerte: 05, 32 y 49.

Acuario

El amor invadirá tu corazón de manera inesperada. Es buen momento para inversiones o para formar parte de operaciones comerciales.

Números de la suerte: 13, 25 y 34.

Piscis

Dialoga con tu pareja sin intentar pelear. Superarás un bache económico reciente.

Números de la suerte: 13. 25 y 34.

