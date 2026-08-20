Qué son las spanakopitas: La cena estrella de este miércoles 19 de agosto en MasterChef 24/7

La cocina internacional volvió a tomar el control de MasterChef 24/7 este miércoles 19 de agosto, poniendo a prueba la habilidad de los participantes para manipular ingredientes delicados. En esta ocasión, la cena estrella que acaparó los reflectores y exigió máxima precisión técnica fue la spanakopita, una emblemática preparación de la gastronomía griega que destaca como una verdadera joya vegetariana. La combinación de capas crujientes con un relleno aromático puso en aprietos a más de uno al momento de equilibrar la humedad y el horneado.

Este elaborado platillo fue precisamente una de las recetas que ejecutó el equipo rojo, capitaneado por Flor. Tras una jornada dura, el team rojo se coronó como el ganador indiscutible de la batalla por equipos, lo que le permitió a Flor subir al balcón. Como beneficio adicional por su triunfo, la capitana eligió a Ixdit para que la acompañara a la zona de salvación, asegurando así que ambas queden completamente a salvo de enfrentar el temido jueves de delantales negros y eliminación.

¿Cuáles son los ingredientes de la spanakopita?

Para replicar esta tarta salada de perfil mediterráneo con el estándar exigido por el jurado, se requieren los siguientes ingredientes:

Láminas de pasta filo o hojaldre delgado

Espinacas frescas

Queso feta

Cebolla picada finamente

Hierbas aromáticas frescas (eneldo y perejil)

Mantequilla fundida o aceite de oliva para barnizar

Sal y pimienta negra

El reto al preparar spanakopitas radica en el tratamiento de los vegetales. Las espinacas frescas deben saltearse brevemente junto con la cebolla y luego escurrirse. Una vez secas, se mezclan en un bowl con el queso feta desmenuzado, el eneldo y el perejil picados.

El armado requiere delicadeza: se extienden las láminas de pasta filo barnizando cada capa con mantequilla fundida o aceite de oliva para asegurar que al hornease queden hojaldradas y crujientes. Se coloca una porción generosa de la mezcla de espinacas y feta, se dobla en forma de triángulos o rectángulos individuales, y se lleva al horno a fuego medio hasta que la superficie adquiera un tono dorado.

