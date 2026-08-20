Horóscopo de hoy jueves 20 de agosto: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este jueves 20 de agosto de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 20 de agosto de 2026

Hoy, jueves 20 de agosto de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la Luna en Sagitario impulsa el entusiasmo, la necesidad de movimiento y el deseo de ampliar tus horizontes. Una actividad al aire libre o un cambio de rutina puede ayudarte a recuperar vitalidad. En los vínculos, expresar lo que quieres con honestidad evitará confusiones. Una propuesta relacionada con estudios, viajes o proyectos futuros puede abrir una posibilidad económica interesante, siempre que revises sus condiciones.

: la Luna en Sagitario impulsa el entusiasmo, la necesidad de movimiento y el deseo de ampliar tus horizontes. Una actividad al aire libre o un cambio de rutina puede ayudarte a recuperar vitalidad. En los vínculos, expresar lo que quieres con honestidad evitará confusiones. Una propuesta relacionada con estudios, viajes o proyectos futuros puede abrir una posibilidad económica interesante, siempre que revises sus condiciones. Tauro : la jornada favorece la organización de asuntos pendientes y la búsqueda de mayor estabilidad. Será conveniente respetar tus tiempos de descanso y evitar cargar con obligaciones que pueden esperar. En una relación, una conversación serena permitirá resolver una diferencia. También es un buen momento para revisar gastos recurrentes y ajustar aquello que ya no resulta necesario.

: la jornada favorece la organización de asuntos pendientes y la búsqueda de mayor estabilidad. Será conveniente respetar tus tiempos de descanso y evitar cargar con obligaciones que pueden esperar. En una relación, una conversación serena permitirá resolver una diferencia. También es un buen momento para revisar gastos recurrentes y ajustar aquello que ya no resulta necesario. Géminis : la energía disponible potencia los intercambios y puede acercarte a personas capaces de aportar nuevas ideas. Una conversación inesperada podría convertirse en el comienzo de una colaboración. En el plano afectivo, mostrar curiosidad por lo que siente la otra persona fortalecerá la conexión. Evita dispersarte entre demasiadas propuestas y elige aquellas que tengan posibilidades concretas.

: la energía disponible potencia los intercambios y puede acercarte a personas capaces de aportar nuevas ideas. Una conversación inesperada podría convertirse en el comienzo de una colaboración. En el plano afectivo, mostrar curiosidad por lo que siente la otra persona fortalecerá la conexión. Evita dispersarte entre demasiadas propuestas y elige aquellas que tengan posibilidades concretas. Cáncer : la Luna en Sagitario te invita a tomar distancia de ciertas preocupaciones y a mirar tus responsabilidades desde una perspectiva más amplia. Una actividad que te permita desconectarte de la rutina será beneficiosa para recuperar equilibrio. En los vínculos, evitar reacciones impulsivas facilitará la convivencia. Una revisión de cuentas puede ayudarte a planificar mejor los próximos gastos.

: la Luna en Sagitario te invita a tomar distancia de ciertas preocupaciones y a mirar tus responsabilidades desde una perspectiva más amplia. Una actividad que te permita desconectarte de la rutina será beneficiosa para recuperar equilibrio. En los vínculos, evitar reacciones impulsivas facilitará la convivencia. Una revisión de cuentas puede ayudarte a planificar mejor los próximos gastos. Leo: el día favorece la creatividad, la iniciativa y el deseo de recuperar entusiasmo por un proyecto personal. La influencia de la Luna en Sagitario puede impulsarte a aceptar una invitación o explorar una experiencia diferente. En una relación, compartir una actividad nueva ayudará a renovar la conexión. Antes de realizar una compra importante, analiza si responde a una necesidad real.

el día favorece la creatividad, la iniciativa y el deseo de recuperar entusiasmo por un proyecto personal. La influencia de la Luna en Sagitario puede impulsarte a aceptar una invitación o explorar una experiencia diferente. En una relación, compartir una actividad nueva ayudará a renovar la conexión. Antes de realizar una compra importante, analiza si responde a una necesidad real. Virgo : la jornada pone el foco en asuntos familiares, domésticos y emocionales que requieren atención. Resolver un pendiente en el hogar puede generar una sensación de alivio y mejorar tu concentración. En lo afectivo, será importante escuchar sin intentar controlar cada detalle. Una decisión relacionada con recursos compartidos puede avanzar si existe claridad sobre las responsabilidades de cada persona.

: la jornada pone el foco en asuntos familiares, domésticos y emocionales que requieren atención. Resolver un pendiente en el hogar puede generar una sensación de alivio y mejorar tu concentración. En lo afectivo, será importante escuchar sin intentar controlar cada detalle. Una decisión relacionada con recursos compartidos puede avanzar si existe claridad sobre las responsabilidades de cada persona. Libra : la energía de la Luna en Sagitario favorece la comunicación, los desplazamientos y los encuentros espontáneos. Una conversación puede brindarte una información útil para avanzar en un proyecto o tomar una decisión. En los vínculos, mostrarte más directo permitirá evitar interpretaciones equivocadas. Mantén bajo control los gastos asociados a salidas o actividades sociales.

: la energía de la Luna en Sagitario favorece la comunicación, los desplazamientos y los encuentros espontáneos. Una conversación puede brindarte una información útil para avanzar en un proyecto o tomar una decisión. En los vínculos, mostrarte más directo permitirá evitar interpretaciones equivocadas. Mantén bajo control los gastos asociados a salidas o actividades sociales. Escorpio : el día invita a revisar la manera en que administras tus recursos y a tomar conciencia de aquello que realmente necesitas. Una oportunidad puede aparecer a través de una persona cercana, pero será importante investigar antes de comprometerte. En una relación, hablar de expectativas futuras permitirá fortalecer la confianza. Procura no acumular tensión y busca espacios de tranquilidad.

: el día invita a revisar la manera en que administras tus recursos y a tomar conciencia de aquello que realmente necesitas. Una oportunidad puede aparecer a través de una persona cercana, pero será importante investigar antes de comprometerte. En una relación, hablar de expectativas futuras permitirá fortalecer la confianza. Procura no acumular tensión y busca espacios de tranquilidad. Sagitario : con la Luna transitando tu signo, aumenta tu necesidad de libertad, movimiento y experiencias que rompan con la monotonía. Es una jornada favorable para iniciar algo que te entusiasme y para tomar decisiones que venías postergando. En los vínculos, tu espontaneidad puede resultar atractiva, aunque será importante considerar también los tiempos de la otra persona. Evita gastar de manera impulsiva por querer aprovechar todas las oportunidades al mismo tiempo.

: con la Luna transitando tu signo, aumenta tu necesidad de libertad, movimiento y experiencias que rompan con la monotonía. Es una jornada favorable para iniciar algo que te entusiasme y para tomar decisiones que venías postergando. En los vínculos, tu espontaneidad puede resultar atractiva, aunque será importante considerar también los tiempos de la otra persona. Evita gastar de manera impulsiva por querer aprovechar todas las oportunidades al mismo tiempo. Capricornio : la energía disponible favorece la introspección y el cierre de asuntos que han generado desgaste. Un momento de tranquilidad puede ayudarte a ordenar pensamientos antes de tomar una decisión importante. En lo afectivo, dejar de lado una preocupación del pasado permitirá acercarte con mayor confianza a alguien. Revisa obligaciones financieras pendientes y evita asumir compromisos que puedan presionarte más adelante.

: la energía disponible favorece la introspección y el cierre de asuntos que han generado desgaste. Un momento de tranquilidad puede ayudarte a ordenar pensamientos antes de tomar una decisión importante. En lo afectivo, dejar de lado una preocupación del pasado permitirá acercarte con mayor confianza a alguien. Revisa obligaciones financieras pendientes y evita asumir compromisos que puedan presionarte más adelante. Acuario: la Luna en Sagitario potencia tu vida social y favorece el contacto con personas que comparten intereses, objetivos o inquietudes similares. Una conversación puede convertirse en una alianza útil para un proyecto. En el plano afectivo, una amistad podría adquirir un significado diferente o fortalecerse mediante una experiencia compartida. Administra con prudencia los recursos destinados a actividades grupales.

la Luna en Sagitario potencia tu vida social y favorece el contacto con personas que comparten intereses, objetivos o inquietudes similares. Una conversación puede convertirse en una alianza útil para un proyecto. En el plano afectivo, una amistad podría adquirir un significado diferente o fortalecerse mediante una experiencia compartida. Administra con prudencia los recursos destinados a actividades grupales. Piscis: la jornada concentra la atención en tus objetivos y en la forma en que estás construyendo tu futuro. Una conversación profesional puede ofrecerte una alternativa que no habías considerado. En los vínculos, mostrar tus emociones sin esperar que los demás las interpreten por sí solos facilitará la cercanía. Evita exigirte más de lo necesario y procura mantener un ritmo que te permita terminar el día con energía.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: