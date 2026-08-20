¿Has escuchado que el vinagre blanco es el ingrediente secreto para revivir tu jardín, pero temes estropear tus macetas? Poner directamente en la tierra de tus plantas puede actuar como un potente herbicida letal o como un excelente corrector de pH, dependiendo exclusivamente de la dosis y de la especie vegetal.

El vinagre blanco comercial de uso doméstico está compuesto principalmente por agua y un 5% de ácido acético, una sustancia altamente corrosiva para las estructuras biológicas delicadas.

Al entrar en contacto con el sustrato, altera el entorno químico de forma inmediata, lo que puede significar la salvación para algunas variedades o la muerte fulminante para otras si se aplica de forma incorrecta.

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¿Qué pasa si le pones vinagre blanco a la tierra de tus plantas?

Acidificación exprés : Reduce drásticamente el pH del suelo, liberando nutrientes bloqueados en tierras alcalinas.

: Reduce drásticamente el pH del suelo, liberando nutrientes bloqueados en tierras alcalinas. Destrucción radicular : Quema los pelos absorbentes de las raíces, deshidratando la planta en pocas horas.

: Quema los pelos absorbentes de las raíces, deshidratando la planta en pocas horas. Herbicida ecológico : Al aplicarse concentrado sobre maleza joven, funciona como un desecante natural de raíces.

: Al aplicarse concentrado sobre maleza joven, funciona como un desecante natural de raíces. Disolución de minerales : Ayuda a descomponer el exceso de cal de las aguas de riego duras que saturan la tierra.

: Ayuda a descomponer el exceso de cal de las aguas de riego duras que saturan la tierra. Impacto microbiano: Un exceso de acidez elimina hongos y bacterias benéficas encargadas de la descomposición.

La razón por la que debes aplicar vinagre blanco a tus plantas|Pexels: Ron Lach

De acuerdo con especialistas en botánica, el vinagre blanco es un excelente aliado exclusivamente para plantas que prosperan en suelos con un pH bajo, tales como las hortensias, azaleas, gardenias, rosales y arándanos.

Si el agua de tu grido contiene demasiada cal, con el tiempo el suelo se vuelve alcalino, provocando que las hojas de estas plantas se pongan amarillas debido a la falta de hierro. Para corregir este problema, los agrónomos sugieren la siguiente técnica de riego:

Por esta razón necesitas ponerle vinagre blanco a la tierra de tus plantas|Pexels: Sasha Kim

Calcula la porción: Mezcla exactamente una taza de vinagre blanco en 4 litros de agua limpia.

Aplica con moderación: Riega la base de tus plantas acidófilas con esta solución máximo una vez al mes.

Efecto químico: La mezcla neutraliza los carbonatos del suel, permitiendo que las raíces absorban los minerales de forma inmediata.

