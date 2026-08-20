“Le voy a arruinar los platos": Claudia lanza fuerte advertencia al siguiente capitán que la elija en MasterChef 24/7

La batalla por equipos de MasterChef 24/7 definió a las dos cocineras que lograron salvarse para la gala de eliminación de mañana; sin embargo, una de las participantes que recibió un mandil negro no tomó muy bien la decisión de Flor de subir a Ixdit al balcón y es que fue muy vocal al regresar al Mundo MasterChef. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Tras la intensa batallas por equipos en la que los cocineros tuvieron que preparar menús de desayuno, comida y cena para 40 comensales en total, el equipo rojo, el cual fue liderado por Flor debido a que recibió el mayor número de votos por parte del público, se coronó como el gran triunfador de la noche, por lo que la cocinera aseguró su permanencia en MasterChef 24/7 hasta el próximo domingo de eliminación.

Sin embargo, la decisión de Flor de estar acompañada por Ixdit no fue muy bien vista por Claudia, quien también fue compañera de equipo de la capitana, pues a su regreso al Mundo MasterChef se dirigió con las cámaras para asegurar que "tocó cocinar mañana" y que "ya se sabía"; "¿qué esperaba?, ¿qué me subieran? ni en sueños", sentenció la participante con mandil negro.

Antes de entrar a su cuarto, Claudia afirmó que "le va a arruinar los platos" al siguiente capitán que la elija y que ya no le va a ayudar a nadie, pues se va a "rebelar"; sin embargo, desde el otro extremo del Mundo MasterChef, Julio le recordó que, en todo caso, solamente le queda una batalla por equipos más para llevar a cabo su nueva misión.

Cabe señalar que el día de mañana marcará la salida de otro cocinero de la competencia culinaria debido a que continúan la etapa final de MasterChef 24/7 y las eliminaciones cada dos días.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Lancer, Claudia, Michelle, Carmen y Julio; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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