Horóscopo de Nana Calistar hoy viernes 28 de agosto para cada signo; vienen temporadas de cambios y prosperidad
Algunos signos tendrán días más cambiantes tras el último eclipse de la Luna de Sangre y Nana Calistar lo ha compartido así con su Horóscopo.
Este viernes 28 de agosto será uno de los días más especiales de todo el mes, pues tras el eclipse lunar, también conocido como Luna de Sangre, habrán algunos signos que sentirán energías un tanto distintas, pues también ha sido un eclipse en el signo de Piscis y aunque tú no te rijas por este signo de manera solar, hay algunas cosas que también podrían influir sobre ti, por lo que te compartiremos el Horóscopo de Nana Calistar para que recibas este nuevo día de la mejor manera.
¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, 28 de agosto?
Hay amistades que últimamente te están mirando con otros ojos, pues alguien cercano podría estar desarrollando sentimientos por ti y buscando cualquier pretexto para acercarse, escribirte o hacerse presente en tu vida. El problema es que este 28 de agosto de 2026 traes la desconfianza hasta el copete y, aunque te juren amor eterno tú ya estás buscando dónde escondieron la mentira. No estás para entregar el corazón nomás porque alguien te habla bonito.
¿Qué dice el horóscopo de Acuario hoy, 28 de agosto?
No le tengas miedo a las nuevas oportunidades laborales, pero tampoco te avientes solo porque alguien te prometió el cielo, las estrellas y hasta oficina con aire acondicionado. Este 28 de agosto de 2026 tendrás movimientos importantes relacionados con trabajo, dinero o proyectos personales, y podrías recibir una propuesta que de entrada se escuche bastante atractiva. Antes de aceptar revisa bien sueldo, horarios, estabilidad y posibilidades reales de crecimiento, porque no todo lo que brilla es oro.
¿Qué dice el horóscopo de Capricornio hoy, 28 de agosto?
Busca el equilibrio porque últimamente quieres cargar hasta con el muerto y todavía preguntas quién necesita aventón. Este 28 de agosto de 2026, Capricornio tendrá que aprender a separar los problemas que verdaderamente le corresponden de aquellos que otras personas quieren aventar por comodidad. No todo merece tu preocupación, mucho menos los comentarios de gente que tiene demasiado tiempo libre.
¿Qué dice el horóscopo de Sagitario hoy, 28 de agosto?
No le tengas miedo a los cambios que comienzan a moverse alrededor de tu vida, porque este 28 de agosto de 2026 podrías empezar a entender que muchas cosas que parecían estar saliendo al revés solamente estaban acomodándose de otra manera. Entrarás en una etapa donde será necesario dejar de querer tener todo bajo control y permitir que ciertas situaciones avancen a su propio ritmo. Lo que viene puede sorprenderte, principalmente en cuestiones sentimentales, proyectos personales y planes nuevos.
¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, 28 de agosto?
Vienen cambios bastante fuertes en tu manera de tratar a ciertas personas, y qué bueno, porque llevabas demasiado tiempo haciéndote de la vista gorda con actitudes que claramente no te gustaban. Este 28 de agosto de 2026, Escorpión comenzará a quitarse la venda de los ojos y entenderá que no toda persona que sonríe merece confianza, ni todo aquel que dice “cuenta conmigo” realmente estará cuando el barco empiece a hacer agua.
¿Qué dice el horóscopo de Libra hoy, 28 de agosto?
Una amistad podría mostrar celos por tu persona, aunque quiera disfrazarlos de preocupación, bromitas o comentarios supuestamente inocentes. Este 28 de agosto de 2026, Libra tendrá que observar mejor las actitudes de quienes están cerca, porque existe una persona que un día te demuestra interés sentimental, te busca y hasta parece que quiere bajarte la luna, pero al siguiente se hace más fría que refrigerador de carnicería. No te desgastes tratando de descifrar señales contradictorias.
¿Qué dice el horóscopo de Virgo hoy, 28 de agosto?
Hay momentos en los que te desesperas porque volteas a ver tus metas y sientes que siguen igual de lejos que hace meses, pero este 28 de agosto de 2026 necesitarás recordar algo muy sencillo: lo único que cae del cielo sin pedirlo es la lluvia, y hasta esa algunas veces se hace del rogar. Si quieres resultados diferentes tendrás que moverte diferente, organizarte mejor y dejar de esperar el momento perfecto, porque mientras tú lo esperas, alguien con menos talento pero más iniciativa ya comenzó.
¿Qué dice el horóscopo de Leo hoy, 28 de agosto?
No permitas que nadie quiera manejarte porque este 28 de agosto de 2026 tendrás que recuperar terreno en decisiones que únicamente te corresponden a ti. Últimamente podrías haber permitido demasiadas opiniones sobre lo que debes hacer, con quién relacionarte o hacia dónde llevar tus proyectos. Escuchar consejos está bien, pero entregar el volante de tu vida ya es otra fregadera. Tú tendrás la última palabra y también tendrás que hacerte responsable de tus elecciones.
¿Qué dice el horóscopo de Cáncer hoy, 28 de agosto?
Deja de llevarte todos los problemas a la cama porque últimamente apoyas la cabeza en la almohada y en lugar de dormir parece que abres junta extraordinaria con tus preocupaciones. Este 28 de agosto de 2026, necesitas bajarle el volumen a la mente y comprender que no puedes resolver a medianoche aquello que requiere tiempo, dinero, decisiones o conversaciones pendientes. Disfruta lo que tienes enfrente y deja de fabricar tragedias que todavía ni suceden. El futuro déjaselo un poquito a Dios, que bastante trabajo tienes tú con organizar el presente.
¿Qué dice el horóscopo de Géminis hoy, 28 de agosto?
Ya no te compliques la existencia tratando de conservar personas que únicamente te dejan dolores de cabeza, dudas y corajes. Este 28 de agosto de 2026, Géminis comenzará una depuración importante de su círculo cercano y, aunque alguna despedida pueda doler, también vas a sentir como si te quitaran un costal de cemento de la espalda. No toda persona que lleva años contigo merece quedarse otros tantos; la antigüedad no garantiza lealtad y una fotografía vieja juntos tampoco convierte una traición en accidente.
¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, 28 de agosto?
Andarás con el corazón muy confundido por culpa de una persona que apareció recientemente o que comenzó a despertar emociones que no tenías contempladas. Este 28 de agosto de 2026, Tauro necesitará aprender a disfrutar lo que está sucediendo sin querer ponerle nombre, fecha de caducidad y hasta planes de boda antes de saber qué terreno está pisando. Hay conexiones que llegan para quedarse y otras que solamente vienen a enseñarte algo, sacudirte la monotonía y después continuar su camino.
¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, 28 de agosto?
Una noticia inesperada en cuestiones laborales podría cambiarte los planes y hacerte pensar seriamente qué quieres para los próximos meses. Este 28 de agosto de 2026, Aries tendrá movimiento en trabajo, proyectos o dinero: puede aparecer una propuesta, cambio de horario, nueva responsabilidad, llamada o información que inicialmente te saque de onda, pero que después podría convertirse en una oportunidad interesante. No respondas desde la emoción del primer momento; escucha condiciones, pregunta lo necesario y después decide.