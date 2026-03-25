Ni siquiera imaginas por qué deberías colocar un vaso de vinagre debajo de tu cama

Si pones un vaso de vinagre con sal debajo de la cama, podría ayudar a limpiar el ambiente mientras absorbe los malos olores de la humedad y, desde el punto de vista del esoterismo, también funciona para limpiar la energía negativa del dormitorio. No obstante, hay una manera correcta de hacer este truco viral.

En redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram, cada vez aparecen más videos de personas que colocan un vaso de vinagre o lo rocían directamente en el suelo del cuarto con el fin de evitar la propagación de ácaros u otras plagas, según El Universal.

Y no es de extrañar, pues según la BBC, el vinagre tiene beneficios en la limpieza más poderosos que muchos detergentes gracias a su acidez:

Elimina la cal.

Desinfecta superficies.

Quita grasa.

Neutraliza malos olores.

En el sentido espiritual y energético, Glamour explica que la forma correcta de usar el vinagre para los rituales de limpieza energética de tu casa es limpiándola de vez en cuando con este líquido, tanto en muebles como en pisos.

La receta recomendada es usar ¼ de botella de vinagre blanco o de manzana y ¾ de agua. Se recomienda cerrar puertas y ventanas por 10 minutos y luego abrirlas para que el viento se lleve los residuos de la energía pesada. ¿Quieres saber cómo hacer un ritual que funcione ? Sigue leyendo.

El ritual con vinagre blanco para limpiar la energía de tu casa

Para hacer el ritual del vasito con vinagre y sal necesitas ingredientes básicos que puedes encontrar en tu cocina, como un vaso firme, vinagre blanco, sal de grano Una vez que los consigas, haz el paso a paso que te mostramos a continuación:

El vinagre con sal tiene beneficios de limpieza.|(ESPECIAL/CANVA)