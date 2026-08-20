Flor pone a Carmen y Lancer en el mismo equipo para la batalla de MasterChef 24/7 de hoy 19 de agosto

Con la gran final de MasterChef 24/7 a la vuelta de la esquina, la victoria de los cocineros en la batalla por equipos de esta noche será vital para evitar la posibilidad de ser eliminados este jueves; sin embargo, aunque el voto del público ya no es determinante para la salvación de los participantes, sí jugó un papel fundamental esta noche, pues la decisión de Flor, quien fue la favorecida por la audiencia, moldeó la ruta de la gala. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

La gala comenzó con los anuncios sobre las nuevas ausencias de la Chef Zahie Téllez y de Antrax, pues el cocinero continúa en valoración médica con motivo del accidente que sufrió durante el primer reto del pasado domingo de eliminación, por lo que en esta ocasión fue Isabel Carvajal, una de los "Maestras del fuego", quien se unió a los paladares más exigentes de México.

Posteriormente, Claudia Lizaldi reveló que Flor fue la cocinera que consiguió el mayor número de votos por parte del público, por lo que se convirtió en la otra capitana de la batalla de equipos; no obstante, antes de que comenzara el reto, la participante y Carmen se enfrentaron en un desafío para determinar quién escogería a los integrantes de su equipo y quién elegiría su menú de desayuno, comida y cena para 40 comensales en total.

Las capitanas tuvieron dos minutos para levantar una torre con una manga pastelera, la cual tenía que sostenerse y ser la más alta para elegir primero. Cabe señalar que se registró un empate en el primer intento, por lo que procedieron a desempatar en una nueva ronda; sin embargo, la torre de Carmen se cayó después del tiempo señalado, por lo que Flor fue declarada como la cocinera ganadora.

La participante decidió elegir a sus compañeros de equipo, por lo que escogió a Julio, Ixdit y Claudia, por lo que Carmen no tuvo más opción que seleccionar su menú y colaborar con Michelle y Lancer.

Cabe recordar que la capitana del equipo ganador podrá subir directamente al balcón en compañía de un compañero de su elección y ambos asegurarán su permanencia en MasterChef 24/7 hasta el próximo domingo de eliminación.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7 y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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