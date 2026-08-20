La receta MasterChef 24/7 para preparar un delicioso omelette con queso y setas

La cocina de MasterChef 24/7 volvió a encender este miércoles en una intensa batalla por equipos enfocada en el arte del desayuno. Uno de los platillos estrella de la jornada fue el omelette relleno de setas, jitomate deshidratado, espinacas y un toque de ajo y queso fundido.

Esta prueba cayó en manos del equipo rojo capitaneado por Flor como capitana, quien junto a Ixdit logró coordinar los tiempos de cocción para entregar una preparación jugosa y en su punto.

¿Cómo hacer un delicioso omelette?

Para replicar esta receta con la maestría exhibida en MasterChef 24/7 necesitarás los siguientes ingredientes:

3 huevos

½ taza de setas variadas picadas

¼ de taza de espinacas frescas en juliana

2 piezas de jitomate seco picado finamente

½ diente de ajo picado

½ taza de queso para fundir (como manchego o gouda)

1 cucharada de mantequilla sin sal

Sal y pimienta negra al gusto



El primer paso consiste en elaborar el relleno. En una sartén a fuego medio, derrite la mitad de la mantequilla y saltea el ajo picado junto con las setas. Cuando los hongos comiencen a dorarse, incorpora el jitomate seco y las espinacas frescas. Cocina durante dos minutos hasta que las hojas reduzcan su tamaño, sazona con una pizca de sal y pimienta, y reserva la mezcla en un tazón tinto.

En un recipiente aparte, bate los tres huevos vigorosamente con una pizca de sal hasta integrar completamente las yemas con las claras. En la misma sartén limpia, añade el resto de la mantequilla a fuego medio-bajo. Vierte el huevo batido y mueve suavemente los bordes hacia el centro con una espátula.