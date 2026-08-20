¿Cómo eliminar los pulgones de las plantas rápido con remedios caseros?

¿Has notado que las hojas de tus plantas favoritas se están enrollando, lucen pegajosas o están llenas de diminutos insectos verdes, negros o amarillos? Quizá sea porque están siendo víctimas de los pulgones.

¡No te asustes! Expertos en la materia nos comparten que existen remedios caseros rápidos y efectivos que te permitirán eliminar esta plaga sin necesidad de recurrrir a pesticidas químicos agresivos.

A diferencia de los productos comerciales que dañan a los polinizadores y saturan tu jardín de toxinas, esta alternativa biológica aprovecha las propiedades tensioactivas del jabón y los compuestos azufrados del ajo para erradicar a los invasores de forma inmediata y totalmente segura para tus plantas.

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Así eliminas a los pulgones de tus plantas fácil y rápido

Existen al menos 5 ingredientes caseros que son los mejores en contra del pulgón, ya que ayudan a deshidratar a las plagas:

Jabón potásico o neutro, que desintegra la capa de quinta exterior de las ninfas y adultos pulgones, causándoles la muerte. Dientes de ajo frescos, porque su olor sulfúrico funciona como un potente repelente biológico y bactericida natural. Cáscaras de cítricos de limón o de naranja, porque liberan limoneno, un compuesto químico que intoxica los canales de la plaga. Vinagre blanco destilado, porque funciona como un excelente regulador de pH y repelente para ahuyentar hormigas aliadas del pulgón. Chorro de agua a presión, una solución mecánica inmediata para desprender físicamente las colonias densas del envés.

La receta definitiva para deshacerte de los pulgones sin dañar tus plantas|Pexels: SHVETS production

Primero necesitas preparar la infusión picando una cabeza entera de ajo y poniéndola a hervir en un litro de agua durante 15 minutos. Dejando reposar el líquido durante unas 24 horas.

Cuela la infusión para evitar tapar tu rociador, Agrega exactamente una cucharada de jabón blanco de barra rallado o jabón lavaplatos líquido.

Agita el contenedor hasta que el jabón se disuelva por completo en el agua de ajo. Después rocía el preparado en una sola hoja de la planta afectada, si la tolera sin quemarse podrás aplicar el líquido sobre las colonias de pulgones.