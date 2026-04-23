Los números de la suerte para tu signo del zodíaco hoy jueves 23 de abril
Descubre cuáles son los números de la suerte para tu signo del zodíaco hoy jueves 23 de abril, así como el mensaje que te enviará el Universo para la jornada
El Universo manda sus predicciones y revela cuáles son los números de la suerte para cada signo del zodíaco, además del mensaje especial del Universo durante la jornada de hoy jueves 23 de abril.
Con sus cifras mágicas, los integrantes del horóscopo podrán probar su buena fortuna en juegos de azar y lotería.
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Los números de la suerte de tu signo hoy 23 de abril
Aries
El mensaje para ti hoy es de maduración inmediata, situaciones inesperadas te llevarán a abrir los ojos.
Números de la suerte: 03, 11 y 27
Leo
Tu palabra clave hoy es "legado", porque estás trabajando en algo que pronto impactará a nivel público.
Números de la suerte: 09,18 y 27
Sagitario
El Universo despierta tu deseo de explorar nuevas posibilidades, aunque deberás tener cuidado de tu temperamento explosivo.
Números de la suerte: 03, 12 y 27.
Tauro
Es un día para enfocarte en tu espacio personal y en la seguridad, el mensaje dice que confíes en tu instinto.
Números de la suerte: 05, 14 y 22.
Virgo
Los astros te sugieren que bajes el ritmo y aproveches para organizar y construir algo que perdure.
Números de la suerte: 22, 36 y 65.
Capricornio
Tu esfuerzo será recompensado hoy, el mensaje que debes observar con profundidad es el de los cambios que ocurren a tu alrededor.
Números de la suerte: 08, 22 y 35.
Géminis
Es tu turno de pedir reciprocidad, especialmente a quienes demandan mucho de ti.
Números de la suerte: 07, 16 y 25.
Libra
Aprende a utilizar la razón sobre el espíritu libre para decisiones importantes hoy. Las estrellas te guiarán hacia la corrección de errores.
Números de la suerte: 03, 15 y 25.
Acuario
El foco está en tus relaciones y acuerdos, deberás aprender a intercambiar ideas y creatividad.
Números de la suerte: 11, 25 y 36.
Cáncer
La Luna en tu signo está unida a Júpiter y te regalará un clima de optimismo y protección.
Números de la suerte: 02, 10 y 19.
Escorpio
Hoy tomarás las riendas de tu vida, el Universo te pide enfocarte en tus objetivos con determinación.
Números de la suerte: 08, 13 y 21.
Piscis
Estarás rodeado de buenas vibras para sanar en el amor. Con tu empatía conectarás con alguien cercano a ti.
Números de la suerte: 12, 21 y 30.