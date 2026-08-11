6 cortes de pelo largo con flequillo ideales para cara redonda

Los especialistas han manifestado que cualquier corte de pelo puede favorecer a un rostro redondo si se lleva a cabo con una técnica correcta. Los estilos largos son un acierto siempre que tengan movimiento y una correcta distribución del volumen.

Un flequillo elegido correctamente puede estilizar el rostro de una forma sutil, pero muy favorecedora. Ante esto es que los flequillos abiertos o ligeramente ladeados son la opción favorecedora.

¿Cuáles son los cortes de pelo recomendados?

Flequillo desfilado en pelo liso

Aquí nos encontramos con una melena lisa con capas, pero con un flequillo desfilado, el resultado gana en movimiento y naturalidad. Al no cubrir por completo la frente y fundirse con el resto del cabello resulta muy fácil de peinar.

Flequillo abierto en melena rizada

Luego nos encontramos con un flequillo que se abre ligeramente en el centro y cae hacia los lados. Sus ventajas son que rejuvenece ya que suaviza las facciones del rostro redondo, evita el exceso de volumen en la zona frontal y permite que el rizo conserve su movimiento natural.

Flequillo lateral en melena con capas

Este es un estilo que cruz la frente en diagonal y se funde con el resto de las capas por lo que estiliza el rostro. Es una forma de aportar movimiento y brindar un acabado favorecedor.

Flequillo cortina en pelo ondulado

El flequillo cortina es un gran acierto en las melenas largas y onduladas. Este estilo es más abierto en el centro, más corto a la altura de los pómulos y ligeramente más largo hacia los laterales, se integra de forma natural con el resto.

Flequillo abierto en pelo liso

Aquí tenemos un estilo que busca añadir volumen de manera distribuida por lo que no se concentra en los laterales para que el rostro no se vea más redondo. Combinar un flequillo abierto con capas sutiles resulta especialmente favorecedora.

Flequillo lateral en pelo ondulado

Por último, tenemos este flequillo lateral a la altura del pómulo que queda muy bien en melenas onduladas porque se funde de forma natural con la textura y las capas del cabello.