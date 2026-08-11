Hijo de Paulina Rubio podría buscar emanciparse para vivir con Colate en España: esto implica

Esto todavía no acaba. Andrea Nicolás, hijo de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, Colate, podría explorar una vía legal para independizarse antes de cumplir 18 años, lo que le permitiría vivir con su padre en España. Esta posibilidad surge después de que una jueza en Florida determinara que el adolescente debe continuar bajo la custodia de su madre en Miami. Eso sí, cabe señalar que la emancipación no es un proceso fácil y automático, ni mucho menos significa que un menor de inmediato pueda elegir dónde vivir, pues en Florida se requiere de un proceso judicial y, entre otros requisitos, el joven debe tener al menos 16 años y demostrar que la medida responde a su mejor interés.

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¿Por qué Andrea Nicolás quiere vivir con Colate?

Se supo que durante el proceso judicial, Andrea Nicolás había manifestado su deseo de trasladarse a Madrid para vivir con su padre. El proceso para definir la custodia entre Paulina Rubio y Colate ha durado años, pero recientemente falló en favor de Paulina Rubio.

¿Qué es la emancipación en Florida?

Una de las soluciones que podría estar contemplando el hijo de Paulina Rubio es conocida legalmente como “removal of disabilities of nonage”, la cual permite que un menor obtenga en Florida buena parte de los derechos y responsabilidades legales de un adulto antes de cumplir 18 años. La ley estatal establece que el menor debe tener 16 años o más y residir en Florida para que un tribunal pueda considerar la petición.

¿Andrea Nicolás puede pedirla por su cuenta?

Aunque se esperaría que él recurra a esta solución, no es tan sencillo, pues el adolescente no puede presentar personalmente la petición bajo el procedimiento ordinario de Florida. Para que el proceso sea válido, la solicitud debe ser presentada por uno de sus padres o tutores legales; si no existe uno disponible, puede intervenir un guardián ad litem.

¿La emancipación permitiría a Andrea vivir en España?

No necesariamente. Supongamos que esta solicitud le fuera aprobada al hijo de Paulina Rubio; esta solo le otorga al menor una condición jurídica similar a la de un adulto bajo la legislación de Florida. Es decir, que esto no equivale automáticamente a una autorización internacional para mudarse a España.