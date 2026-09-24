Los astros han compartido cuál es la energía dominante durante la jornada de hoy jueves 24 de septiembre y se han dado a conocer los números que traerán buena suerte a cada uno de los doce signos del zodíaco.

Con el Sol asentado firmemente en el signo de la balanza, la vibración del cosmos nos impulsa a buscar la armonía en nuestras relaciones y a tomar decisiones financieras con la cabeza fría.

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Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy jueves 24 de septiembre

Aries

Una propuesta inesperada cambiará tu perspectiva laboral; mantén la mente abierta y no temas delegar responsabilidades.

Números de la suerte: 11, 25 y 68.

Tauro

El universo te pide que dejes de postergar ese hábito saludable; tu cuerpo es tu templo y hoy es el día ideal para cuidarlo.

Números de la suerte: 03, 19 y 42.

Géminis

No permitas que las dudas ajenas apaguen tu creatividad; confía en tus corazonadas, tienes todo para triunfar.

Números de la suerte: 07, 31 y 55.

Cáncer

El ambiente familiar necesita una dosis de paciencia; escucha con el corazón antes de reaccionar ante comentarios ligeros.

Números de la suerte: 14, 22 y 90.

Leo

Tu carisma estará por los cielos, utilízalo para cerrar tratos importantes o resolver un malentendido del pasado.

Números de la suerte:08, 36 y 74.

Virgo

Un dinero que creías perdido o estancado comenzará a fluir hacia ti.

Números de la suerte: 05, 17 y 63.

Libra

Estás en tu mejor mpmento del año, el cosmos te rodea con un aura de atracción.

Números de la suerte: 10, 24 y 88.

Escorpio

Dedica unos minutos de la tarde a meditar o estar a solas; necesitas vaciar tu mente de tensiones acumuladas.

Números de la suerte: 13, 49 y 71.

Sagitario

El trabajo en equipo te dará mejores resultados.

Números de la suerte: 02, 29 y 50.

Capricornio

Tus superiores están prestando atención a tu esfuerzo, mantén la disciplina.

Números de la suerte: 09, 33 y 47.

Acuario

Un mensaje del extranjero o una nueva oportunidad de negocio llega a tu vida.

Números de la suerte: 06, 18 y 82.

Piscis

Sana tus heridas emocionales soltando los rencores.

Números de la suerte: 12, 40 y 95.

