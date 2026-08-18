ÚLTIMA HORA: Revelan al SÉPTIMO GRANJERO confirmado de La Granja VIP Segunda Temporada

Este martes estuvo potente, pues oficialmente, se reveló que Fernando Lozada se une a La Granja VIP Segunda Temporada como el séptimo granjero confirmado del reality. Él llega al esperado reality para conquistarnos a todos con su carisma y viene listo para demostrarle al mundo de lo que está hecho y que tiene lo necesario para ganar. Recordemos que Fernando, junto a otras 20 celebridades, deberá abandonar las comodidades a las que están acostumbrados y enfrentarse a una dinámica que puede resultar bastante complicada para varios de ellos. Lozada llega al programa con una larga trayectoria en realities televisivos, por lo que su experiencia puede resultar útil para su estrategia dentro del reality.

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¿Cómo fue la revelación del Séptimo Granjero de La Granja VIP?

Como ya es tradición, la revelación del Séptimo Granjero de La Granja VIP se hizo durante la programación de Venga la Alegría. Los responsables de dar el anuncio este martes 18 de agosto fueron Kristal Silva y Kike Mayagoitia. La celebridad que salió del huevo fue nada más y nada menos que Fernando Lozada y de inmediato la emoción se hizo sentir en el foro. Ahora, con su presencia, las expectativas del reality show crecen exponencialmente.

¿Quién es Fernando Lozada?

Fernando Lozada es toda una personalidad que ha logrado conquistar desde hace ya varios años el corazón del público mexicano. En su carrera ha formado parte de importantes y reconocidos realities de la televisión y actualmente es uno de los carismáticos y muy atractivos conductores de Al Extremo.

|TV Azteca

Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada

Ya está más que confirmado que el domingo 6 de septiembre dará inicio La Granja VIP Segunda Temporada. Ese día podremos ver a los granjeros llegar al que será su nuevo hogar para desconectarse de su realidad y comenzar a trabajar en la naturaleza, rodeados de animales, haciendo trabajos de granja que nunca creímos que los veríamos hacer, como recolectar huevos de gallina, ordeñar vacas, limpiar establos y hasta cabalgar imponentes caballos.

¿Quiénes están confirmados para La Granja VIP Segunda Temporada?

Hasta este momento, se confirmó a Mallezaa como Host Digital del programa. Además, por el momento se conocen dos de los nombres de los Granjeros que formarán parte de La Granja VIP Segunda Temporada:



Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras “Bicolor”

Kunno

Rafael Marcadante

Fernando Lozada

Faltan muchas sorpresas y revelaciones de La Granja VIP Segunda Temporada. Además de descubrirlas en la programación de Azteca UNO, mira todas las actualizaciones y noticias en el sitio web oficial de Azteca UNO.