Las latas de alimentos pueden fungir como la próxima decoración del hogar, las cuales se pueden poner en las diferentes áreas, pero solo hay una ideal para colocar la planta para evitar discusiones, según el Feng Shui. Dales una nueva vida a estos objetos que son muy comunes de desechar, pero en esta ocasión se reciclarán con estas 2 ideas al estilo decoupage.

Antes de poner manos a la obra, se debe entender que el decoupage es una técnica en la que puedes pegar o fijar imágenes sobre distintas superficies con un adhesivo que también puede funcionar como sellador. Por otra parte, los especialistas de Feng Shui recomiendan limpiar el piso a mano por esta energética razón.

Diferentes tutoriales muestran que las latas pueden tener una segunda vida en el hogar, ya sea como organizadores, maceteros o contenedores de diferentes objetos.

2 ideas para reciclar latas con decoupage para darle una segunda vida|IA

Las ideas para reciclar latas con decoupage

1. Macetero para plantas pequeñas: El primer paso es aplicar una capa de pintura acrílica blanca antes de colocar el papel decorativo. La base clara permite que los colores del estampado destaquen más. Después, hay que separar las capas de la servilleta y conservar únicamente la parte que contiene el diseño. El adhesivo para decoupage se coloca sobre pequeñas secciones del metal antes de acomodar el papel con cuidado.

El acabado puede ser mate, brillante o con diferentes efectos. Una vez terminado, la lata puede servir para colocar plantas pequeñas, flores artificiales o esquejes, siempre y cuando el recipiente tenga un drenaje adecuado.

2. Portalápices: Esta decoración u objeto le puede servir a los niños ahora con el regreso a clases, a fin de mantener en orden los útiles escolares en el escritorio donde se pongan a hacer tareas. Para ello necesitarás una lata de alimentos y recortes de revista.

El proceso arranca con una capa de adhesivo antes de colocarse sobre el metal, y una aplicación adicional de Mod Podge ayuda a sellar el conjunto. Cabe mencionar que se recomienda utilizar la brocha para eliminar pequeñas burbujas o irregularidades mientras se coloca el papel.