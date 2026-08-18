Julio llama a Antrax a no rendirse tras su ESCALOFRIANTE herida en MasterChef 24/7: ‘No te rajes’

La cocina de MasterChef 24/7 vivió un momento muy alarmante luego de que Antrax se cortara un dedo de forma severa en plena competencia del reality, un escalofriante accidente que requirió intervención médica y que lo afectó bastante en su ánimo. Ahora, la continuidad del cocinero en el reality está en duda y por eso Julio le envió un emotivo mensaje.

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¿Qué mensaje le dedicó Julio a Antrax ante las cámaras de MasterChef 24/7?

Antrax volvió a la cocina para terminar su participación en la Gala y lo logró, aunque su mancuerna con Ixdit no ganó; lamentablemente, al final el dolor acabó por vencerlo y, al menos de momento, el cocinero abandonó la competencia para someterse a un delicado tratamiento médico.

Con MasterChef 24/7 viviendo sus últimos días y las tensiones entre Carmen y Lancer cada vez más intensas, Julio decidió aprovechar un momento de silencio para darle ánimos a Antrax con un emotivo mensaje en el que le recordó que rendirse no es una opción.

"Antrax: si estás viendo esto, ya ponte las pilas y ya vente, no te vayas a rajar, acuérdate lo que dijimos al principio: venimos a llegar a la final, entonces vente, échale ganas, no te agüites, no te rajes, si se puede vente, y si no se puede la neta sí lo dimos todo, pero ánimo", dijo Julio.

"Pero no es cualquier cosa: es un dedo, un dedo", replicó Ramahá al recordar que la herida de Antrax no fue nada superficial, por lo que tal vez necesite más tiempo para recuperarse del previsto; sin embargo, Julio se mostró confiado en la fortaleza de su compañero... ¿lo veremos de vuelta?

Mientras el ambiente en el universo MasterChef 24/7 está cada vez más tenso por los nervios de las competencias y por las peleas entre Carmen y Lancer, la situación de Antrax no deja de ser preocupante, sobre todo para Julio ya que ambos son muy buenos amigos, ¿volverán a cocinar juntos?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?