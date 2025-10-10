Plutón retrogrado en Acuario trae abundancia a tres signos zodiacales

Para los seguidores de la astrología es importante conocer que Plutón está retrógrado en Acuario por lo que se marca un punto crucial para todos los signos del Zodiaco.

Lo que ocurre en este periodo es que hay una profunda revisión sobre la relación con el poder, el control y los recursos especialmente en todo aquello que gira en torno al dinero.

El mes de octubre es ideal para poder reflexionar sobre la forma en que cada uno administra su economía y cómo canaliza su energía transformadora. La astrología nos dice que Plutón al retroceder en Acuario invita a romper con viejas estructuras y a reinventar las formas de generar abundancia.

Este período puede sentirse como una sacudida energética que reordena prioridades es por esto que para algunos signos zodiacales esta etapa traerá la oportunidad de liberarse de patrones financieros limitantes y abrirse a nuevas fuentes de dinero.

También tenemos que mencionar que el movimiento planetario en cuestión promueve la introspección la estrategia y la independencia impulsando una búsqueda más consciente de estabilidad material.

¿Cuáles son los signos que tendrán abundancia?

Piscis

Para piscis es un momento de gran revelación interior ya que Plutón retrogrado en Acuario le permite poder observar con claridad qué aspectos en su economía debe transformar para que el dinero fluya con mayor armonía.

Para la astrología este signo representa la sensibilidad y la fe, dos cualidades que se convertirán en este periodo en herramientas poderosa para atraer la prosperidad.

Escorpio

Escorpio está regido por Plutón y será uno de los más impactado dentro del horóscopo y astrología

durante este tránsito. La conexión que tiene con el dinero se verá renovada ya que podrá identificar oportunidades que antes permanecían ocultas.

Lo que se sugiere en este periodo es que aprendan a soltar el control y confíen en su intuición ya que allí reside la clave para el crecimiento económico y la estabilidad emocional.

🌌✨ Empezamos a sentir el efecto de Plutón que va a arrancar directo en Acuario.

El planeta del poder oculto, las transformaciones y las crisis profundas vuelve a empujar hacia afuera todo lo que estaba gestándose.

🧵 Te cuento qué significa en lo personal, social y mundial: pic.twitter.com/97qqvzWi5W — Matias (@Lodicelaluna) October 3, 2025

Sagitario

Por último nos encontramos con este signo del Zodiaco que experimenta un renacer en su forma de visualizar los objetivos financieros. Con Plutón retrogrado en Acuario deberá poder equilibrar su entusiasmo con una planificación más concreta para que el dinero se multiplique de manera sostenible.

La astrología destaca que el aprendizaje de este tránsito será combinar visión con disciplina para poder tener en esta nueva etapa una abundancia consciente.

