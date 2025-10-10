¡Emoción! El canal de La Granja VIP 24/7 ya está en Disney+ y así lo presumió Linet Puente
Todo está listo para que arranque el reality show más extremo de la televisión mexicana
El canal de La Granja VIP 24/7 ya está en Disney+, y aunque todavía no inicia con las transmisiones de forma oficial nuestra adorada crítica Linet Puente se emocionó mucho cuando vio cómo luce el diseño del evento en su pantalla: ¡así lo presumió!
¿Cómo se ve el canal de La Granja VIP en Disney+?
Con el estreno oficial de La Granja VIP cada vez más cerca, tanto los granjeros como el equipo encargado de conducir y claro, los críticos, trabajan a marchas forzadas para que todo salga súper bien.
El chisme del día lo soltó precisamente nuestra adorada crítica Linet Puente, quien le confesó a sus 526 mil seguidores de Instagram que no pudo resistir la tentación de meterse a la plataforma Disney+ para ver si el canal del evento ya estaba disponible... ¡y sí, lo encontró!
“Me metí de chismosa para ver cómo voy a encontrar @lagranjavipmx en @disneyplusla y ahí está ya listo el canal para transmitir 24/7 lo que ocurrirá dentro”, escribió Puente en su reel.
De acuerdo con lo que pudo observarse en el breve video que Linet Puente subió a sus historias de Instagram, el canal de La Granja VIP 24/7 en Disney+ tiene un gran atractivo visual que incluye la cuenta regresiva y el póster oficial del reality con Adal Ramones en primer plano.
“Entérate de todo lo que pasa y entra en cualquier momento para espiar a los granjeros en su convivencia, tareas, tensiones y conflictos. Todo en tiempo real, sin filtros; y al final del día, el cierre con la gala diaria”, se lee en la descripción oficial.
Linet Puente, por supuesto, no pudo evitar sentirse emocionada con esta increíble sorpresa que encendió aún más el cacareo en el gallinero más divertido de TV Azteca: ¡se va a poner increíble!
¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?
La Granja VIP se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 de este reality extremo en la plataforma Disney+!
La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente:
- DOMINGO - LA GALA
- LUNES - COMPETENCIA DEL CAPATAZ
- MARTES - NOMINACIÓN
- MIÉRCOLES - ASAMBLEA
- JUEVES - SALVACIÓN
- VIERNES - TRAICIÓN