Nadie puede creer lo que la amiga de Selena Gómez que le donó un riñón dijo sobre su boda

De amigas a ¿enemigas?: esto pasó entre Selena Gómez y Francia Raisa

Desde hace tiempo se venía especulando que Selena Gómez y Francia Raisa ya no eran tan amigas.

Aunque la cantante negó en varias ocasiones estos rumores y señaló a quienes los difundían, la realidad terminó por evidenciar que el vínculo entre ambas ya no es profundo, ni mucho menos.

Lo que antes solo generaba leves sospechas, ahora se ha convertido en un hecho y no hay quien pueda poner en duda el distanciamiento. La relación, marcada en su momento por un gesto de gran solidaridad como el trasplante de riñón que Raisa le donó a Selena, ha cambiado de manera notoria con el tiempo.

Así quedó claro con las declaraciones de Raisa, de 37 años, hechas días antes de la boda de Selena Gómez con el productor Benny Blanco.

Según sus palabras, quedó evidente que ella no fue invitada a la boda, confirmando el fin de su relación de amistad: “Sí, sé que se va a casar y estoy muy feliz por ella”, expresó la estrella de ‘How I Met Your Father’ con nostalgia.

Y luego agregó: “Mira, tiene vida. Ya es billonaria y pues… estoy agradecida de haber podido hacer eso por ella”, recordando su generoso acto de amistad que alguna vez las unió.

¿Qué se sabe del enfrentamiento entre Selena Goméz y Francia Raisa?

La revista People recuerda que en 2023, Selena Gómez se pronunció ante los rumores sobre un posible distanciamiento con Francia Raisa, asegurando en entrevista con Apple TV+ que la actriz era su “mejor amiga”.

“Nunca, jamás estaré más en deuda con alguna persona que con Francia”, expresó la fundadora de Rare Beauty, recordando el generoso gesto que unió su amistad años atrás.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación entre ambas ha mostrado signos de cambio.

Aunque Francia ha asegurado que no existen disputas abiertas, admitió que algo fuerte sucedió entre ellas y que jamás lo mencionaron, ni lo harán públicamente, dejando entrever que la cercanía de antaño ya no es la misma.

¿Qué dijo Francia Raisa sobre la donación a Selena Gómez?

Siguiendo con sus declaraciones últimas, Raisa recordó la experiencia del trasplante de riñón que le donó a Selena y cómo ese acto marcó su vida.

“La idea de que alguien ni siquiera se lo piensa para convertirse en un donante [de un órgano] es increíblemente abrumadora”, confesó, enfatizando la magnitud de su acción y la importancia de la solidaridad en su relación.

Sin la presencia de Paris Raisa, Selena Gómez y Benny Blanco se mostraron felices en su casamiento

“Desde el principio los doctores me dijeron: es una donación”, explicó Francia. “Si vas a donar un dólar a St. Jude o a otro lugar, no vas a llamar para preguntar: ‘Oye, ¿qué estás haciendo con mi dólar?’. Es una donación y es algo bonito que pude hacer”

La actriz afirmó que está feliz de estar viva y “de poder decir que salvé otra”. Con esto recordó que su gesto fue desinteresado y lleno de humanidad, más allá de los cambios por los que atravesó su amistad con Selena.