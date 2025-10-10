Omahi opina de la celebridad más fuerte y más débil de La Granja VIP: ¿tendrá razón o no?

El influencer Omahi, la celebridad número 11 que se integró a la competencia de La Granja VIP , reconoció ante nuestra host digital Mallezaa que ya tiene muy bien estudiados a sus compañeros: ¡hasta logró “detectar” al más fuerte y al más débil en su opinión!

¿Qué granjeros son más fuertes y débiles para Omahi?

Omahi, quien tiene más de 30 millones de seguidores en su cuenta oficial de TikTok , tuvo una amena charla con la adorable Mallezaa en la que habló con total sinceridad de lo que pueden ofrecer sus compañeros de La Granja VIP, sobre todo a la hora de dar show y competir.

Para Omahi, Alfredo Adame puede ser un rival de cuidado debido a que tiene experiencia en realities y a que, además, es todo un experto en dar show y viralizarse, lo que es un plus para su fuerza.

“Creo que Alfredo Adame ya se la sabe, ya sabe cómo hacer el show, sabe cómo buscar los problemitas, entonces yo creo que Alfredo Adame va a hacer bastante show”, declaró Omahi.

En cuanto a los granjeros “débiles” o que no tienen tanta experiencia ante las cámaras, Omahi sorprendió al opinar que tal vez César Doroteo sea el primero en rendirse... ¿pero será posible o Teo dará la sorpresa?

“Kim Shantal a pesar de que le tiene miedo a las aves sí le entra a las cosas, Carolina Ross ya está mentalizada, entonces yo creo que tal vez Teo sería el más posible que se rindiera”, concluyó.

Estas declaraciones, por supuesto, encendieron los ánimos sobre todo entre el fandom de Teo ... ¡sus seguidores no dudaron en defenderlo! “Con mi tía @cesardoroteo no!!!! Es el más resistente y resiliente. Además él es súper inteligente, te puede desarmar sólo con palabras”, escribió una usuaria de Instagram en la caja de comentarios.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 de este reality extremo en la plataforma Disney+!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: