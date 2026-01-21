La predicción de Mhoni Vidente que alerta a México

Mhoni Vidente cuenta con secciones en la televisión en las que habla sobre los pronósticos que veremos en los próximos días, ya sea en cada uno de los signos zodiacales o en noticias internacionales. Recientemente, sorprendió al público al mencionar una alerta en México.

La predicción mencionaba al Mundial de Fútbol que próximamente se va a experimentar en el país. Para que sepas más de todo lo que comentó, te detallaremos qué reveló a los usuarios.

¿Qué le pasó a Mhoni Vidente?

No olvidemos que Mhoni Vidente ya había predicho los países que podrían estar ganando el Mundial de Fútbol; sin embargo, preocupó a todos al anunciar que dejó. En la predicción que obtuvo con el tarot, ve que se presentará un atentado.

Por un lado, explica que en México no debemos preocuparnos, puesto que gran parte de los supuestos atentados van a ocurrir en Estados Unidos, por lo que recomienda poner gran atención en los aeropuertos y en ciudades como Houston y California.

Aunque se sabe que en el país estadounidense se están implementando inversiones para reforzar la seguridad de los partidos, dichas noticias han puesto en alerta a los aficionados, en especial considerando que se prevé la llegada de turismo internacional y nacional a México y a otros países que van a ser sede del evento deportivo (Estados Unidos y Canadá).

¿Qué países podrían ganar?

No olvidemos que Mhoni Vidente , durante una de sus transmisiones, detalló en su predicción que, durante la Copa Mundial del 2026, uno de los favoritos para ganar será Portugal, pero no será el único, puesto que dentro de los otros países poderosos para llevarse el preciado trofeo estarán España y Argentina, siendo 3 fuertes contendientes.

No olvidemos que la reconocida astróloga ha ganado cierta notoriedad debido a los pronósticos que ha hecho, puesto que algunos de ellos se han cumplido. Por esa razón, la alerta que mandó sobre el atentado ha generado mucha conmoción del público en general y de los amantes del soccer.