El momento inolvidable que vivirá cada signo del 28 de febrero al 2 de marzo por influencia de la Luna en Leo

La Luna ingresará en Leo el sábado 28 de febrero por la mañana y se quedará allí hasta el lunes 2 de marzo. Este tránsito lunar activa una atmósfera cargada de intensidad emocional, necesidad de reconocimiento y momentos que pueden quedar grabados en la memoria de cada signo del zodiaco.

En astrología, la Luna en Leo potencia el deseo de brillar, amar sin reservas y conectar desde el corazón. Durante estos días, cada signo del zodiaco vivirá situaciones especiales que invitan a expresarse con autenticidad, tomar protagonismo y abrirse a experiencias que pueden marcar un antes y un después.

Aries : vivirá un momento de pasión o entusiasmo que lo impulsa a tomar una decisión importante desde el corazón.

: vivirá un momento de pasión o entusiasmo que lo impulsa a tomar una decisión importante desde el corazón. Tauro : experimenta una situación significativa en el ámbito familiar o del hogar que lo conecta con emociones profundas.

: experimenta una situación significativa en el ámbito familiar o del hogar que lo conecta con emociones profundas. Géminis : recibe una noticia o tiene una conversación que lo moviliza y le deja una enseñanza clave.

: recibe una noticia o tiene una conversación que lo moviliza y le deja una enseñanza clave. Cáncer : atraviesa un momento de valoración personal que refuerza su autoestima y seguridad interna.

: atraviesa un momento de valoración personal que refuerza su autoestima y seguridad interna. Leo : con la Luna en su signo, será protagonista de una experiencia emocional intensa que lo lleva a brillar y sentirse reconocido.

: con la Luna en su signo, será protagonista de una experiencia emocional intensa que lo lleva a brillar y sentirse reconocido. Virgo : vive un momento introspectivo revelador que lo ayuda a soltar cargas del pasado y encontrar claridad emocional.

: vive un momento introspectivo revelador que lo ayuda a soltar cargas del pasado y encontrar claridad emocional. Libra : comparte un encuentro especial con amistades o personas cercanas que deja huella en su vida emocional.

: comparte un encuentro especial con amistades o personas cercanas que deja huella en su vida emocional. Escorpio : experimenta una situación destacada en lo profesional o personal que lo expone y lo desafía a confiar en sí mismo.

: experimenta una situación destacada en lo profesional o personal que lo expone y lo desafía a confiar en sí mismo. Sagitario : atraviesa una experiencia que amplía su visión y le brinda entusiasmo por nuevos caminos o proyectos.

: atraviesa una experiencia que amplía su visión y le brinda entusiasmo por nuevos caminos o proyectos. Capricornio : vive un momento de transformación interna que le permite cerrar un ciclo emocional importante.

: vive un momento de transformación interna que le permite cerrar un ciclo emocional importante. Acuario : experimenta un evento significativo en vínculos que lo lleva a replantear relaciones desde un lugar más auténtico.

: experimenta un evento significativo en vínculos que lo lleva a replantear relaciones desde un lugar más auténtico. Piscis: encuentra claridad en su rutina o en su bienestar emocional a través de una experiencia concreta que lo ordena internamente.

Luna en Leo: qué significa este tránsito y cuál es la energía disponible para el fin de semana

La Luna en Leo aporta una energía cálida, creativa y expansiva que invita a conectar con el disfrute, la autoexpresión y el deseo de ser visto y valorado. Es un tránsito que impulsa a actuar desde el corazón, dejando de lado la timidez o el miedo al juicio.

La energía disponible favorece los gestos afectivos, las declaraciones emocionales y los momentos de protagonismo personal. También puede intensificar las emociones, generando reacciones más dramáticas o impulsivas si no se canaliza adecuadamente.

Pero en su mejor expresión, su influencia permite reconectar con la alegría, el amor propio y la capacidad de crear momentos significativos que perduran en el tiempo. Solo es cuestión de aprovechar estos días.