El momento inolvidable que vivirá cada signo del 28 de febrero al 2 de marzo por influencia de la Luna en Leo
Entre el 28 de febrero y el 2 de marzo de 2026, la Luna en Leo activa una energía vibrante. Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco.
La Luna ingresará en Leo el sábado 28 de febrero por la mañana y se quedará allí hasta el lunes 2 de marzo. Este tránsito lunar activa una atmósfera cargada de intensidad emocional, necesidad de reconocimiento y momentos que pueden quedar grabados en la memoria de cada signo del zodiaco.
En astrología, la Luna en Leo potencia el deseo de brillar, amar sin reservas y conectar desde el corazón. Durante estos días, cada signo del zodiaco vivirá situaciones especiales que invitan a expresarse con autenticidad, tomar protagonismo y abrirse a experiencias que pueden marcar un antes y un después.
Horóscopo del fin de semana: el momento inolvidable que vivirá cada signo con la Luna en Leo del 28 de febrero al 2 de marzo
- Aries: vivirá un momento de pasión o entusiasmo que lo impulsa a tomar una decisión importante desde el corazón.
- Tauro: experimenta una situación significativa en el ámbito familiar o del hogar que lo conecta con emociones profundas.
- Géminis: recibe una noticia o tiene una conversación que lo moviliza y le deja una enseñanza clave.
- Cáncer: atraviesa un momento de valoración personal que refuerza su autoestima y seguridad interna.
- Leo: con la Luna en su signo, será protagonista de una experiencia emocional intensa que lo lleva a brillar y sentirse reconocido.
- Virgo: vive un momento introspectivo revelador que lo ayuda a soltar cargas del pasado y encontrar claridad emocional.
- Libra: comparte un encuentro especial con amistades o personas cercanas que deja huella en su vida emocional.
- Escorpio: experimenta una situación destacada en lo profesional o personal que lo expone y lo desafía a confiar en sí mismo.
- Sagitario: atraviesa una experiencia que amplía su visión y le brinda entusiasmo por nuevos caminos o proyectos.
- Capricornio: vive un momento de transformación interna que le permite cerrar un ciclo emocional importante.
- Acuario: experimenta un evento significativo en vínculos que lo lleva a replantear relaciones desde un lugar más auténtico.
- Piscis: encuentra claridad en su rutina o en su bienestar emocional a través de una experiencia concreta que lo ordena internamente.
Luna en Leo: qué significa este tránsito y cuál es la energía disponible para el fin de semana
La Luna en Leo aporta una energía cálida, creativa y expansiva que invita a conectar con el disfrute, la autoexpresión y el deseo de ser visto y valorado. Es un tránsito que impulsa a actuar desde el corazón, dejando de lado la timidez o el miedo al juicio.
La energía disponible favorece los gestos afectivos, las declaraciones emocionales y los momentos de protagonismo personal. También puede intensificar las emociones, generando reacciones más dramáticas o impulsivas si no se canaliza adecuadamente.
Pero en su mejor expresión, su influencia permite reconectar con la alegría, el amor propio y la capacidad de crear momentos significativos que perduran en el tiempo. Solo es cuestión de aprovechar estos días.