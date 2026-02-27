Esto le espera a todos los signos del zodiaco en marzo de 2026

El 2026 sigue su paso firme y el mes de marzo ya es cosa del presente. En ese sentido, los signos del zodiaco deben esperar lo que las energías planetarias tienen para ellos, por eso se debe prestar atención en la renovación energética poderosa que se avecina con la llegada de la primavera. Y sin más, es tiempo de enfocarse en las cosas que se muestran en el horizonte.

¿Qué le espera a los signos del zodiaco en marzo de 2026?

Pese a que la primavera llega a finales de mes, esas sensaciones son claves para lo que ocurre en marzo. Sin embargo, en lo inmediato se entiende que Mercurio Retrógrado podría indicar una baja de ritmo para meditar todo con cabeza fría. Pero he aquí el caso por caso, según la astróloga Theresa Reed… del portal The Farmer’s Almanac.

Aries (21 marzo-19 abril)

Tomando en cuenta el eclipse lunar del día 3, se anima a tomar con precaución las propuestas presentadas. Hoy más que nunca se debe meditar toda posibilidad llegada como opción viable, sobre todo en el ámbito laboral.

Tauro (20 Abril-20 Mayo)

Los signos del zodiaco pueden reaccionar de diversas formas, pero el eclipse aquí podría marcar el tiempo para concretar cambios en el ámbito de relaciones (amigos o pareja). Si te costó el ámbito de confianza y fuerza interior, la entrada de Venus el día 30… podría mejorar las cosas.

Géminis (21 Mayo-20 Junio)

El regente en Mercurio Retrógrado donde te encuentras exige mucha cautela en la manera de comunicarte. Y es que la Luna Nueva del 18 pinta para oportunidades importantes que se reflejarán claramente a partir del 20 de marzo.

Cáncer (21 Junio-22 Julio)

El eclipse lunar del 3 ayudará con la claridad mental y el armado de ideas. Venus favorecerá tu estatus profesional y no sería extraño ver surgir romance (si es que no lo tienes ya), situación que no será muy común con otros signos del zodiaco.

Leo (23 Julio-22 Agosto)

Se comunica una reserva importante para gastos excesivos, pues no sería sorpresa algún gasto imprevisto. Sin embargo, también se espera que con la Luna Nueva del 18, llegue una nueva fuente de ingresos.

Virgo (23 Agosto-22 Septiembre)

El eclipse en este signo se presenta como un punto de inflexión para establecer límites en tus relaciones. Se presume que después del 20, podrían llegar mejoras financieras.

Libra (23 Septiembre-22 Octubre)

Las rutinas en las que se cayeron deben reconsiderarse para no afectar tu salud. Pero tomando en cuenta dicha situación, el final de mes conectará para intimar de manera profunda en las relaciones personales-amorosas.

Escorpio (23 Octubre-21 Noviembre)

Aunque el romance se asoma claramente, el Mercurio Retrógrado sugiere mucha calma y prudencia para no tomar decisiones sin sentido. Esto último recordando que es el consejo general para todos los signos del zodiaco.

Sagitario (22 Noviembre-21 Diciembre)

El primer gran consejo es cuidar lo que ocurre en casa. En segundo lugar aparece Júpiter directo el día 10, lo que generaría mejora en las finanzas. Y al final de mes incluso se presentaría una energía fuerte en ámbitos amorosos.

Capricornio (22 Diciembre-19 Enero)

Probablemente se presenten trabas creativas y falta de claridad en los distintos aspectos del día a día. Por ello, cuando a final de mes se liberen esas complicaciones de ideas, será una oportunidad ideal para tomar decisiones.

Acuario (20 Enero-18 Febrero)

Si eres prudente, el eclipse ayudará a saldar tus deudas… por muy pequeñas que sean. En ese sentido, contrario a otros signos del zodiaco, el ámbito financiero mejoraría a tal grado de concretar viajes cortos.

Piscis (19 Febrero-20 Marzo)

Dado que Marte está en tu signo, tu capacidad de resolución de problemas estará muy alta y lúcida. Por ello se recomienda apostar por tus ideas o decisiones que tienes en la cabeza. No hay manera de que las cosas salgan mal.