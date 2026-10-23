Los signos más afectados por la influencia de Mercurio retrógrado del 24 de octubre al 13 de noviembre

Mercurio retrógrado comienza el 24 de octubre de 2026 y se extenderá hasta el 13 de noviembre. Este período se relaciona con demoras, malentendidos y la necesidad de revisar asuntos pendientes.

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Al desarrollarse en Escorpio (casa asociada con la profundidad emocional y las transformaciones), este movimiento pone el foco en los secretos, la confianza y los acuerdos que requieren mayor claridad. Según la astrología, si bien todos los signos pueden utilizar estas semanas para reflexionar antes de actuar, algunos podrían identificarse especialmente con los desafíos vinculados con la comunicación, las relaciones afectivas y la administración de recursos.

La recomendación astrológica consiste en evitar las conclusiones apresuradas, comprobar la información y aprovechar el período para corregir errores, en lugar de interpretar cada contratiempo como una señal negativa. Conoce las predicciones para los nativos del zodiaco más afectados.

Mercurio retrógrado: los signos más afectados por este fenómeno astrológico de octubre y noviembre 2026

Tauro : el tránsito puede invitarlo a revisar sus relaciones y los compromisos compartidos. Antes de tomar decisiones definitivas, será conveniente aclarar expectativas y analizar con cuidado los asuntos económicos.

: el tránsito puede invitarlo a revisar sus relaciones y los compromisos compartidos. Antes de tomar decisiones definitivas, será conveniente aclarar expectativas y analizar con cuidado los asuntos económicos. Géminis : como signo regido por Mercurio, podría sentir la necesidad de reorganizar sus ideas y revisar decisiones recientes. Confirmar fechas, mensajes y acuerdos ayudará a prevenir confusiones en el trabajo y en la vida cotidiana.

: como signo regido por Mercurio, podría sentir la necesidad de reorganizar sus ideas y revisar decisiones recientes. Confirmar fechas, mensajes y acuerdos ayudará a prevenir confusiones en el trabajo y en la vida cotidiana. Leo : la organización de responsabilidades y las decisiones relacionadas con el hogar podrían exigir paciencia. Será recomendable revisar los detalles antes de asumir compromisos y evitar que el orgullo complique una conversación necesaria.

: la organización de responsabilidades y las decisiones relacionadas con el hogar podrían exigir paciencia. Será recomendable revisar los detalles antes de asumir compromisos y evitar que el orgullo complique una conversación necesaria. Virgo : también regido por Mercurio, encontrará una oportunidad para corregir errores y ajustar sus planes. La advertencia consiste en no caer en el perfeccionismo ni interpretar cada demora como un fracaso.

: también regido por Mercurio, encontrará una oportunidad para corregir errores y ajustar sus planes. La advertencia consiste en no caer en el perfeccionismo ni interpretar cada demora como un fracaso. Escorpio : al producirse el tránsito en su signo, podría ser una etapa de revisión personal y emocional. Será importante pensar antes de hablar, evitar los reproches y analizar qué relaciones necesitan cambios para recuperar la confianza.

: al producirse el tránsito en su signo, podría ser una etapa de revisión personal y emocional. Será importante pensar antes de hablar, evitar los reproches y analizar qué relaciones necesitan cambios para recuperar la confianza. Acuario: los temas profesionales y las conversaciones con superiores o compañeros podrían requerir más atención. Dejar por escrito los acuerdos importantes y verificar la información permitirá evitar malentendidos.

Mercurio retrógrado en Escorpio: ¿Cuál es la energía astrológica disponible hasta el 13 de noviembre?

Desde la astrología, Mercurio representa el pensamiento, la comunicación y los intercambios, mientras que Escorpio se relaciona con la intimidad, la investigación y los procesos de transformación. La combinación se interpreta como una invitación a mirar más allá de las apariencias y revisar asuntos que no se resolvieron por completo.



Comunicación y secretos : conviene evitar las suposiciones, hacer preguntas directas y no compartir información delicada sin evaluar sus consecuencias.

: conviene evitar las suposiciones, hacer preguntas directas y no compartir información delicada sin evaluar sus consecuencias. Amor y confianza: las conversaciones pendientes pueden servir para aclarar expectativas y reconocer patrones que generan conflictos. La sinceridad será más útil que los reproches.

las conversaciones pendientes pueden servir para aclarar expectativas y reconocer patrones que generan conflictos. La sinceridad será más útil que los reproches. Dinero y recursos compartidos : revisar deudas, contratos, presupuestos y compromisos permitirá detectar errores y tomar decisiones con información suficiente.

: revisar deudas, contratos, presupuestos y compromisos permitirá detectar errores y tomar decisiones con información suficiente. Trabajo y proyectos : retomar tareas inconclusas, corregir documentos y verificar los detalles puede resultar más conveniente que apresurarse a iniciar demasiadas actividades.

: retomar tareas inconclusas, corregir documentos y verificar los detalles puede resultar más conveniente que apresurarse a iniciar demasiadas actividades. Transformación personal: el período propone identificar hábitos mentales y emocionales que dificultan avanzar, sin tomar decisiones importantes únicamente por miedo o desconfianza.

En síntesis, Mercurio retrógrado en Escorpio se presenta, desde la interpretación astrológica, como una etapa para revisar, aclarar y reorganizar. No es "malo" o "negativo" por sí solo. Solamente se traduce en situaciones desafiantes y reflexivas.