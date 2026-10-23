Colocar un corcho de vino en la maceta del potus: para qué sirve y por qué se recomienda

El potus es una de las plantas de interior más populares por su resistencia y fácil adaptación, pero la falta de control sobre el riego suele ser su principal enemigo. Para evitar excesos de agua y cuidar la tierra de forma casera, el truco del corcho se ha convertido en una alternativa muy utilizada por los amantes de la jardinería.

Esta técnica aprovecha la capacidad natural de la corteza de alcornoque para absorber pequeñas cantidades de humedad del sustrato. Al enterrarlo parcialmente en la maceta, funciona como un práctico indicador visual que te ayuda a comprobar el estado de la tierra antes de volver a regar, protegiendo así las raíces de la planta.

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¿Cómo cuidar un potus?

Para cuidar un potus, ubícalo en un espacio con luz indirecta y evita el sol directo. Riega únicamente cuando la capa superior de la tierra esté seca, garantizando un buen drenaje para no pudrir las raíces. Limpia sus hojas con un paño húmedo y fertilízalo en primavera para estimular su crecimiento.

¿Para qué sirve colocar un corcho en la maceta del potus?

Colocar un corcho de vino natural en la maceta del potus funciona como una guía casera y orientativa para monitorear la humedad de la tierra antes de regar. Dado que proviene de la corteza del alcornoque, su estructura porosa le permite interactuar con el líquido del sustrato. Al enterrarlo parcialmente cerca del borde del recipiente, el material absorbe pequeñas cantidades de agua. Si al retirarlo se percibe húmedo, indica que la capa superior aún conserva agua, mientras que si se siente seco sugiere que es momento de revisar la planta.

Sin embargo, este método tiene ciertas limitaciones y debe usarse con precaución. El corcho no absorbe ni pierde humedad al mismo ritmo que las raíces del potus, y su superficie puede secarse mucho antes que las zonas más profundas de la maceta. Además, los recipientes de plástico tienden a retener el agua por más tiempo que los de barro poroso, lo que influye en los tiempos de secado. Por esta razón, el truco debe tomarse solo como un complemento visual inicial y conviene verificar la tierra directamente con un palito de madera o introduciendo un dedo para confirmar si realmente la planta necesita un nuevo riego.