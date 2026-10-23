Bebeshita FRENA a Rafael Mercadante en La Granja VIP por su actitud: “No seas grosero”

Daniela Alexis “Bebeshita” le puso un límite a Rafael Mercadante durante una conversación en La Granja VIP, luego de que el conductor hiciera un comentario sobre su equipo que ella consideró inapropiado. La granjera le pidió que no le hablara de esa manera, mientras que su compañero aseguró que solamente estaba haciendo una broma. El intercambio ocurrió después de una semana en la que Mercadante recibió varios cuestionamientos por su comportamiento frente a los demás participantes.

¿Por qué Bebeshita le pidió a Rafael Mercadante que no fuera grosero en La Granja VIP?

Todo comenzó cuando Rafael Mercadante le preguntó a Bebeshita si se iría con “la deficiencia”, una expresión que utilizó para referirse al equipo contrario. La granjera reaccionó inmediatamente y le pidió que cambiara su manera de dirigirse a ella.

“No seas grosero. Yo no hablo así. Conmigo no seas grosero”, le respondió Daniela Alexis.

Ante el reclamo, el conductor explicó que se trataba de una broma y recordó que los integrantes del otro equipo también suelen hacer comentarios sobre sus compañeros.

“No te estoy hablando mal. Es una broma. Ustedes se burlan de nosotros y yo digo deficiencia”, respondió.

La conversación continuó cuando Bebeshita aseguró que ella nunca hablaba mal de nadie. Ante esto, Mercadante le recordó que también había recibido comentarios de su parte, pero la influencer le respondió que siempre se los había dicho directamente.

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¿Qué le reclamó Bebeshita a Rafael Mercadante durante La Asamblea?

El intercambio se produjo después de que Mercadante recibiera varias críticas durante La Asamblea del miércoles 21 de octubre, cuando sus compañeros cuestionaron su manera de relacionarse con los demás granjeros.

En aquella ocasión, Bebeshita decidió nominarlo y explicó que su comportamiento le resultaba contradictorio. Según la participante, algunos días podía conversar tranquilamente con él e incluso pedirle consejos, pero en otros momentos lo veía gritarles a sus compañeros.

La granjera también cuestionó lo que consideraba una falta de inteligencia emocional por parte del conductor.

Bebeshita no fue la única que manifestó su desacuerdo. Durante la misma Asamblea, Manelyk González criticó los comentarios de doble sentido de Mercadante y le señaló que su arrogancia no lo favorecía. Por su parte, Kunno lo calificó como un provocador y cuestionó que criticara comportamientos que, desde su perspectiva, él mismo tenía.

A estos señalamientos se sumó el enfrentamiento con Azalia Ojeda, quien cuestionó la manera en que Mercadante se dirigía a las mujeres. El conductor, por su parte, también expresó sus desacuerdos con la granjera y criticó su comportamiento durante La Asamblea.

En el jueves de Salvación, Bebeshita volvió a señalar la forma en que Rafael trataba a Azalia al momento de echar tierra. La participante explicó que su decisión estaba relacionada con los comentarios que el conductor le había dirigido a su compañera.