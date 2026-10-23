Venus Start Point: el regalo divino que recibirá cada signo del 23 al 31 de octubre

Entre el 23 y el 31 de octubre de 2026, la astrología pone el foco en el Venus Start Point. Este fenómeno se relaciona con la conjunción de Venus y el Sol. Simboliza el comienzo de un nuevo ciclo para los temas vinculados con el amor, el deseo, la autoestima y los recursos personales.

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Su interpretación invita a revisar qué relaciones y prioridades merecen atención, así como a reconocer oportunidades de transformación. En astrología, este movimiento adquiere un significado particular al relacionarse con Escorpio: signo de agua asociado con la intensidad emocional, la intimidad y los cambios profundos.

Para cada signo zodiacal, el regalo divino puede entenderse como una posibilidad de recuperar la confianza, fortalecer un vínculo, replantear objetivos o descubrir una nueva manera de valorar lo que tiene. Conoce más acerca de este fenómeno astrológico.

¿Qué regalo recibirá cada signo del zodiaco bajo la influencia del Venus Star Point?

Aries : la oportunidad de revisar los recursos compartidos y mejorar la comunicación en una relación. Actuar con prudencia ayudará a tomar decisiones más conscientes.

: la oportunidad de revisar los recursos compartidos y mejorar la comunicación en una relación. Actuar con prudencia ayudará a tomar decisiones más conscientes. Tauro : los vínculos afectivos cobrarán protagonismo. Una conversación sincera podría fortalecer una relación o permitirte reconocer qué necesitas para sentirte valorado.

: los vínculos afectivos cobrarán protagonismo. Una conversación sincera podría fortalecer una relación o permitirte reconocer qué necesitas para sentirte valorado. Géminis : será una etapa para reorganizar las rutinas y encontrar nuevas formas de equilibrar las responsabilidades. Un cambio de hábito puede aportar mayor bienestar.

: será una etapa para reorganizar las rutinas y encontrar nuevas formas de equilibrar las responsabilidades. Un cambio de hábito puede aportar mayor bienestar. Cáncer : la creatividad y el romance serán temas destacados. Abrirte a nuevas experiencias te ayudará a recuperar la ilusión y disfrutar más de tus relaciones.

: la creatividad y el romance serán temas destacados. Abrirte a nuevas experiencias te ayudará a recuperar la ilusión y disfrutar más de tus relaciones. Leo : la posibilidad de mejorar el ambiente familiar y resolver asuntos pendientes. Escuchar otras perspectivas facilitará la construcción de acuerdos.

: la posibilidad de mejorar el ambiente familiar y resolver asuntos pendientes. Escuchar otras perspectivas facilitará la construcción de acuerdos. Virgo : una conversación importante puede ayudarte a aclarar dudas y fortalecer un vínculo. También será un buen momento para expresar tus ideas con mayor seguridad.

: una conversación importante puede ayudarte a aclarar dudas y fortalecer un vínculo. También será un buen momento para expresar tus ideas con mayor seguridad. Libra : la oportunidad de reconocer tu valor personal y revisar tus prioridades económicas. Planificar con calma permitirá tomar decisiones más convenientes.

: la oportunidad de reconocer tu valor personal y revisar tus prioridades económicas. Planificar con calma permitirá tomar decisiones más convenientes. Escorpio : el Venus Start Point en tu signo simboliza una renovación de la autoestima y los deseos personales. Será una invitación a priorizarte y establecer vínculos más auténticos.

: el Venus Start Point en tu signo simboliza una renovación de la autoestima y los deseos personales. Será una invitación a priorizarte y establecer vínculos más auténticos. Sagitario : una etapa propicia para la introspección y el cierre de asuntos emocionales. Dedicar tiempo a tus necesidades te permitirá prepararte para nuevos comienzos.

: una etapa propicia para la introspección y el cierre de asuntos emocionales. Dedicar tiempo a tus necesidades te permitirá prepararte para nuevos comienzos. Capricornio : el apoyo de amistades y contactos puede inspirarte a retomar proyectos. Una alianza bien evaluada podría abrir nuevas posibilidades.

: el apoyo de amistades y contactos puede inspirarte a retomar proyectos. Una alianza bien evaluada podría abrir nuevas posibilidades. Acuario : la oportunidad de revisar tus objetivos profesionales y reconocer tus avances. La constancia será fundamental para acercarte a tus metas.

: la oportunidad de revisar tus objetivos profesionales y reconocer tus avances. La constancia será fundamental para acercarte a tus metas. Piscis: nuevas experiencias, aprendizajes o planes de viaje pueden renovar tu entusiasmo. Mantener una actitud abierta te ayudará a descubrir otras perspectivas.

Venus Start Point en Escorpio: ¿Qué significa la conjunción de Venus y el Sol en octubre 2026?

El Venus Star Point (Punto Estelar de Venus) es un fenómeno astrológico que describe la conjunción del Sol y Venus (se "unen" en el mismo grado de un signo zodiacal). Su nombre proviene de un hecho particular: a lo largo de un ciclo de 8 años, se producen varias conjunciones en los astros que dibujan una estrella geométrica de 5 puntas en el cielo.

Este concepto energético marca el inicio de un nuevo ciclo relacionado con los valores, el deseo y las relaciones. La conjunción puede producirse cuando Venus está entre la Tierra y el Sol o cuando pasa al otro lado del astro rey: ambas configuraciones tienen interpretaciones astrológicas diferentes.

