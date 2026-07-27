Ha comenzado la segunda semana de Survivor México La Reliquia en Llamas, pero lo hizo sin la presencia de Bobby Larios, quien en la noche del pasado domingo se convirtió en el primer eliminado de la nueva temporada del reality show. ¿Cuál fue la verdadera razón de su salida de la competencia? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Cabe recordar que el pasado viernes 24 de julio, durante el Concejo Tribal, Bobby Larios se había convertido en el sentenciado de la tribu de Halcones al conseguir el mayor número de votos con cinco, por lo que tendría que defender su lugar en la competencia en el Duelo de Extinción de ayer.

Durante el Concejo del domingo pasado, la tribu de Jaguares tuvo la encomienda de determinar al sobreviviente que tendría que enfrentar a Larios; sin embargo, después de la votación, Azalia y Julio quedaron empatados con 4 votos cada uno.

El azar jugó un papel importante para decidir al sobreviviente requerido, pues el participante que consiguiera la vasija con líquido rojo iría directo al juego de extinción, por lo que, eventualmente, Ojeda fue la elegida para enfrentarse a Bobby en el Duelo de Extinción.

La construcción de una torre mientras buscaban darle equilibrio a la plataforma en la que estaba fue la prueba que definiría al primer eliminado de Survivor México La Reliquia en Llamas; luego de que se vinieran abajo sus torres en algunas ocasiones, Azalia fue la gran triunfadora de la prueba y no solamente permaneció en el reality show, sino que también recibió una pieza de la Reliquia en Llamas, por lo que Bobby Larios tuvo que abandonar la competencia.

¿Qué se puede esperar de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Bajo la conducción del reconocido Carlos Guerrero “Warrior”, Survivor México La Reliquia en Llamas se transmite de lunes a viernes en punto de las 06:30 PM y los domingos a las 6:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO.

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