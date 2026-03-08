Los 4 signos del zodiaco que podrían enfrentar traiciones muy pronto en la semana del 9 al 15 de marzo

En la segunda semana de marzo 2026 que corre del 9 al 15 estará marcada por cambios en el plano emocional y social. Durante estos días las predicciones astrológicas indican que ciertos signos podrían enfrentarse a situaciones incómodas relacionadas con las amistades poco sinceras, sin embargo, será durante esta etapa que se tomen decisiones claras y alejarse de quienes no suman y abrirle las puertas a nuevas oportunidades tanto en el amor como amistades y familiares.

El horóscopo señala cuatro signos, estos deben de prestar mucha atención en los próximos días para cerrar ciclos, asimismo, deben prestar atención en su entorno para proteger su energía emocional. Presta atención si eres uno de ellos.

Aries

Para las personas bajo el signo del elemento fuego, Aries, estos días traerán reflexiones importantes sobre su entorno. El horóscopo recomienda alejarse de aquellas personas que no apoyan sus sueños o metas, además que limitan su crecimiento profesional y personal, debe cuidarse e incluso si se trata de su pareja sentimental.

Durante la semana podrían sentir la necesidad de buscar a alguien del pasado, el hacerlo podría traer cambios positivos si se trata de cerrar ciclos y seguir adelante. Se avecinan cambios inesperados que podrían sacarlo de su zona de confort.

Géminis

Para los nacidos en Géminis, durante estos días la clave estará en ordenar su emociones. Será momento de cuestionarse qué quieren realmente y hacia dónde se dirige su vida. Cuídese de las habladurías y chismes que podrían generar confusión, por lo que se recomienda mantenerse enfocado en su bienestar y paz mental.

En el amor, se recomienda valorar a quien realmente quiere estar a su lado y valorar a quien realmente quiere estar a su lado para construir un futuro.

Sagitario

Sagitario, deberá estar atento a las envidias que podrían surgir en su entorno cercano. Lo mejor será no engancharse en discusiones innecesarias. A pesar de estás tensiones, la semana también trae buenas noticias, se abren nuevas puertas y oportunidades que podrían mejorar su economía, además se prevé un viaje familiar que ayudará a fortalecer la relación. En términos generales durante el 9 al 15 de marzo 2026 serán días favorables si logra mantener la calma y confiar en la intuición.

Capricornio

Para el elemento tierra, Capricornio debe de tener cuidado con las amistades falsas, algunos planes pueden cambiar de último momento, lo que obligará a adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias.

En el amor se presentarán movimientos inesperados que ayudarán a aclarar sentimientos si últimamente te has encontrado en momentos de dudas, por lo que durante este ciclo, este signo entra a una etapa de cosas positivas y avances importantes por lo que se aconseja no caer en provocaciones o discusiones.

|Getty Images Signature / TomekD76