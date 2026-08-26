Sabrina Sabrok revela que NO QUIERE ver a su hija autista: “Me pueden obligar a pagar, pero no a estar con alguien”

Sabrina Sabrok, modelo argentina, que consolidó gran parte de su carrera en Argentina dió a conocer que no está interesada en mantener un vínculo y relación cercana con Metztli Farjeat, su hija de 15 años de edad que padece autismo. Sin embargo, la también creadora de contenido recalcó que solo seguirá pagando la pensión que tiene fijada por un juez.

¿Por qué Sabrina Sabrok no quiere ver a su hija?

Sabrina Sabrok dió a conocer a través de una entrevista que no busca estar con su hija Metztli, hija también de Erick Farjeat. De acuerdo con la declaración de la modelo, ella se sinete tranquila de que la menor viva con su progenitor, “El padre la cuida excelentemente y estoy tranquila porque está con el padre”, fueron algunas de sus palabras. Por otro lado, dejó en claro que su única intención es solo contribuir con la pensión fijada que debe otorgar y nadamás, “Me pueden obligar a pagar, pero no a estar con alguien”, fue parte de su declaración. Por otro lado, en declaraciones anteriores, Sabrina mencionó que incluso es probable que la menor no sepa que ella es su mamá, “Ella tiene una condición y no, no debe saber ni que yo soy la mamá”, fueron algunas de sus palabras.

Por otro lado, una de las razones por las que Sabrina ha decidido no convivir con su hija es porque el padre de la menor, en visitas anteriores, colocó cámaras escondidas, por lo que tomó la decisión de no lidiar con eso. Además de lo anterior, también expresó que debido a su trabajo no puede hacerse cargo de la pequeña ya que hoy en día, a sus 55 años de edad, continúa laborando. Además de lo anterior, Sabrina ha reconocido que tampoco mantiene una relación cercana con su hija mayor Dulcinea ya que ella considera que los hijos no deben ser un motivo para quedarse en una relación.

¿Quién es Sabrina Sabrok?

Lorena Fabiana Colotta, mejor conocida como “Sabrina Sabrok” es una reconocida cantante, modelo y actriz que nació el 4 de marzo de 1971 y que formó parte de su carrera en México. A lo largo de su trayectoria ha participado en diversos proyectos de televisión y ha sido reconocida por someterse a diversas cirugías estéticas. Por otro lado, también se ha sumado al cine para adultos e incluso ha lanzado contenido propio a través de plataformas. Actualmente mantiene una relación amorosa con Alexandro Hernández, un músico y productor, con quien ha estado desde hace algunos años.