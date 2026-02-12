Esto es lo que cada signo deberá despedir en su vida, gracias a la influencia del eclipse solar anular 2026

El eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026 en la casa de Acuario marca uno de los eventos astrológicos más poderosos del año, ya que representa un cierre de ciclos colectivo y personal. Los eclipses de Sol funcionan como portales de transformación, donde se activan procesos de limpieza y renovación que impactan directamente en la identidad, los proyectos y las decisiones de vida.

En astrología, los eclipses no traen cambios inmediatos superficiales, sino movimientos profundos que se desarrollan a lo largo de los meses siguientes. Este eclipse en Acuario invita a cada signo del zodiaco a soltar viejas estructuras mentales, vínculos obsoletos y formas de vida que ya no están alineadas con su verdadera evolución personal.

Eclipse solar anular 2026 en Acuario: predicciones para cada signo del zodiaco

Aries : deberá despedirse de la necesidad de aprobación social y de amistades que ya no acompañan su crecimiento. El eclipse lo impulsa a redefinir su lugar en grupos y a elegir vínculos más auténticos.

: deberá despedirse de la necesidad de aprobación social y de amistades que ya no acompañan su crecimiento. El eclipse lo impulsa a redefinir su lugar en grupos y a elegir vínculos más auténticos. Tauro : necesita soltar viejas metas profesionales que ya no le generan motivación real. Este eclipse lo invita a replantear su concepto de éxito y a animarse a construir un nuevo rumbo laboral.

: necesita soltar viejas metas profesionales que ya no le generan motivación real. Este eclipse lo invita a replantear su concepto de éxito y a animarse a construir un nuevo rumbo laboral. Géminis : deberá dejar atrás creencias limitantes, miedos a expandirse y estructuras mentales rígidas. El eclipse lo impulsa a abrir su mente a nuevas experiencias, estudios o formas de ver la vida.

: deberá dejar atrás creencias limitantes, miedos a expandirse y estructuras mentales rígidas. El eclipse lo impulsa a abrir su mente a nuevas experiencias, estudios o formas de ver la vida. Cáncer: se despide de apegos emocionales, dependencias afectivas o vínculos kármicos que ya cumplieron su ciclo. Es un proceso de sanación profunda y liberación interna.

se despide de apegos emocionales, dependencias afectivas o vínculos kármicos que ya cumplieron su ciclo. Es un proceso de sanación profunda y liberación interna. Leo : necesita soltar relaciones que se sostienen desde el ego o la necesidad de control. El eclipse lo invita a construir vínculos más equilibrados y conscientes.

: necesita soltar relaciones que se sostienen desde el ego o la necesidad de control. El eclipse lo invita a construir vínculos más equilibrados y conscientes. Virgo : deberá despedirse de hábitos tóxicos, rutinas agotadoras y autoexigencias excesivas. Este tránsito lo impulsa a cuidar su salud física y mental.

: deberá despedirse de hábitos tóxicos, rutinas agotadoras y autoexigencias excesivas. Este tránsito lo impulsa a cuidar su salud física y mental. Libra : se despide de miedos a mostrarse auténtico en el amor o en la creatividad. El eclipse lo invita a vivir desde el deseo genuino y no desde lo que esperan los demás.

: se despide de miedos a mostrarse auténtico en el amor o en la creatividad. El eclipse lo invita a vivir desde el deseo genuino y no desde lo que esperan los demás. Escorpio : necesita soltar patrones familiares, mandatos heredados o cargas emocionales del pasado. Se abre una etapa de transformación profunda en el hogar y la vida íntima.

: necesita soltar patrones familiares, mandatos heredados o cargas emocionales del pasado. Se abre una etapa de transformación profunda en el hogar y la vida íntima. Sagitario : deberá despedirse de silencios innecesarios, falta de expresión emocional o miedo a decir lo que siente. El eclipse favorece la comunicación honesta.

: deberá despedirse de silencios innecesarios, falta de expresión emocional o miedo a decir lo que siente. El eclipse favorece la comunicación honesta. Capricornio : se despide de inseguridades materiales, miedo a la escasez o exceso de control financiero. El eclipse lo invita a confiar más en su propio valor.

: se despide de inseguridades materiales, miedo a la escasez o exceso de control financiero. El eclipse lo invita a confiar más en su propio valor. Acuario : con el eclipse en su signo, vive el cambio más fuerte. Debe soltar una vieja versión de sí mismo, identidades pasadas y roles que ya no representan su esencia actual.

: con el eclipse en su signo, vive el cambio más fuerte. Debe soltar una vieja versión de sí mismo, identidades pasadas y roles que ya no representan su esencia actual. Piscis: deberá despedirse de culpas, miedos inconscientes y autosabotajes internos. Es un proceso espiritual de cierre kármico y liberación emocional.

Astrología: energía disponible del eclipse solar anular en Acuario del 17 de febrero de 2026

El eclipse solar en Acuario activa una energía colectiva de liberación, despertar de conciencia y ruptura de viejos patrones. Es un evento que invita a soltar estructuras rígidas, creencias limitantes y formas de vida que ya no están alineadas con la evolución personal y colectiva.

Durante este ciclo de 6 meses que comienza con el eclipse y Luna Nueva en Acuario, y finaliza con la Luna Llena en el mismo signo (29 de julio de 2026), la energía disponible favorece los cambios internos profundos, la redefinición de la identidad y la apertura hacia nuevas formas de pensar, vincularse y proyectarse en el mundo.

Aunque la energía de los eclipses puede generar sensación de incertidumbre o vacío, su propósito es limpiar el camino, cerrar ciclos y preparar el terreno para una nueva etapa de crecimiento, autenticidad y libertad personal. Quedará en cada persona aprovechar las vibras cósmicas para seguir por el camino de la evolución.