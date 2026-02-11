Los signos más afectados a partir del 11 de febrero por la influencia de la unión de Mercurio y el Nodo Norte

Ya se encuentra activa la conjunción entre Mercurio y el Nodo Norte en Piscis. Este encuentro astrológico señala un punto de inflexión colectivo, donde la comunicación, las decisiones y los pensamientos de los signos del zodiaco se alinean con procesos de propósito y evolución personal.

Mercurio (planeta de la mente y la palabra) se une al Nodo Norte (indicador del camino kármico y de aprendizaje del alma) dentro de un signo profundamente espiritual como Piscis. La astrología interpreta esta conjunción como una oportunidad para recibir mensajes clave, señales internas y conversaciones que pueden cambiar el rumbo de la vida, especialmente en quienes estén dispuestos a escuchar su intuición.

Los 5 signos más alcanzados por la conjunción de Mercurio y el Nodo Norte en Piscis en febrero de 2026

Géminis : al estar regido por Mercurio, siente con fuerza esta conjunción, especialmente en el plano profesional. Puede recibir noticias, propuestas o ideas que lo orientan hacia un nuevo rumbo laboral más alineado con su vocación real.

Cáncer : recibe señales claras relacionadas con estudios, viajes, proyectos de expansión o cambios de creencias, iniciando una etapa de crecimiento personal y espiritual.

Virgo : como signo opuesto a Piscis, vive este tránsito como una revelación en sus vínculos más cercanos. Se potencian acuerdos importantes, encuentros significativos y conversaciones que redefinen relaciones de pareja, sociedades o compromisos a largo plazo.

Sagitario : se ve movilizado en temas familiares y emocionales, con decisiones que lo llevan a cambiar de residencia, cerrar ciclos o sanar vínculos del pasado para avanzar con mayor libertad interior.

Piscis: es el principal protagonista de este tránsito, ya que la conjunción ocurre en su propio signo, marcando un antes y un después en su identidad personal. Recibe claridad sobre su propósito, toma decisiones alineadas con su verdadera esencia y se siente impulsado a iniciar un nuevo ciclo de vida con mayor conciencia espiritual.

Astrología: ¿Cuál es la energía disponible de la unión de Mercurio y el Nodo Norte en Piscis?

La conjunción de Mercurio y el Nodo Norte en Piscis activa una energía de sincronías, mensajes reveladores y toma de decisiones conscientes. Es un tránsito que favorece la introspección, la escucha interna y la conexión con el propósito del alma, más allá de la lógica racional.

Durante este período, la energía disponible invita a prestar atención a sueños, conversaciones significativas, intuiciones y señales del entorno. La influencia de Piscis suaviza la mente y abre la percepción espiritual, permitiendo comprender qué caminos deben cerrarse y cuáles no. Es momento de iniciar para evolucionar hacia una versión más auténtica y alineada con el propio destino.