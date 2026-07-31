Los signos premiados por el universo del 31 de julio al 5 de agosto gracias a la alineación de Júpiter y Neptuno

Entre el 31 de julio y el 5 de agosto de 2026, el cielo ofrecerá una de las configuraciones más prometedoras para varios signos del zodiaco: el trígono entre Júpiter en Leo y Neptuno retrógrado en Aries. Este aspecto de 120 grados une dos planetas asociados con la expansión, la inspiración y la búsqueda de un propósito, generando una corriente de energía favorable para convertir los sueños en proyectos concretos.

Al producirse entre dos signos del elemento fuego, la influencia se caracteriza por impulsar la iniciativa, el optimismo y la confianza. Aunque Neptuno continúa su tránsito retrógrado en el grado 4 de Aries, su energía invita a revisar ideales y metas personales para alinearlas con los verdaderos deseos del corazón.

Al mismo tiempo, Júpiter avanza por los primeros grados de Leo, potenciando el liderazgo, la creatividad y la capacidad para aprovechar oportunidades. La astrología indica que la combinación de ambos astros favorece el crecimiento personal y la aparición de circunstancias que pueden marcar el inicio de una etapa muy positiva.

Trígono Júpiter en Leo y Neptuno en Aries: los signos más beneficiados por este evento astrológico del momento

Aries : Neptuno retrógrado en tu signo te ayudará a descubrir un talento o vocación que habías dejado de lado. La recompensa llegará cuando te animes a confiar en tu intuición.

: Neptuno retrógrado en tu signo te ayudará a descubrir un talento o vocación que habías dejado de lado. La recompensa llegará cuando te animes a confiar en tu intuición. Géminis : tus ideas encontrarán el momento ideal para desarrollarse. Un contacto, propuesta o proyecto abrirá nuevas posibilidades para crecer en el plano profesional o académico.

: tus ideas encontrarán el momento ideal para desarrollarse. Un contacto, propuesta o proyecto abrirá nuevas posibilidades para crecer en el plano profesional o académico. Leo : Júpiter transitando tu signo potenciará el optimismo y la confianza. Será un período ideal para iniciar emprendimientos, asumir un rol de liderazgo o recibir reconocimiento por tu trabajo.

: Júpiter transitando tu signo potenciará el optimismo y la confianza. Será un período ideal para iniciar emprendimientos, asumir un rol de liderazgo o recibir reconocimiento por tu trabajo. Libra : Las relaciones sociales y los proyectos compartidos se fortalecerán. Una alianza estratégica podría convertirse en el impulso que necesitabas para alcanzar un objetivo importante.

: Las relaciones sociales y los proyectos compartidos se fortalecerán. Una alianza estratégica podría convertirse en el impulso que necesitabas para alcanzar un objetivo importante. Sagitario : Como signo regido por Júpiter, recibirás una energía de expansión especialmente favorable. Viajes, estudios o nuevas experiencias ampliarán tus horizontes y traerán excelentes oportunidades.

: Como signo regido por Júpiter, recibirás una energía de expansión especialmente favorable. Viajes, estudios o nuevas experiencias ampliarán tus horizontes y traerán excelentes oportunidades. Acuario : Una sociedad, acuerdo o vínculo significativo comenzará a evolucionar de forma positiva. La colaboración con otras personas será la clave del éxito.

: Una sociedad, acuerdo o vínculo significativo comenzará a evolucionar de forma positiva. La colaboración con otras personas será la clave del éxito. Piscis : La influencia de Neptuno, tu regente moderno, despertará tu intuición y creatividad. Confiar en tus percepciones te permitirá tomar decisiones acertadas y avanzar hacia un sueño importante.

: La influencia de Neptuno, tu regente moderno, despertará tu intuición y creatividad. Confiar en tus percepciones te permitirá tomar decisiones acertadas y avanzar hacia un sueño importante. Capricornio: Los cambios internos que has venido realizando comenzarán a reflejarse en resultados concretos. Este tránsito favorecerá la consolidación de proyectos construidos con paciencia y disciplina.

¿Cuál es la energía disponible del trígono entre Júpiter en Leo y Neptuno retrógrado en Aries según la astrología?

En astrología, el trígono es un aspecto de 120 grados considerado uno de los más favorables del sistema zodiacal. Representa una conexión armónica entre los planetas involucrados, permitiendo que sus energías se complementen y fluyan con naturalidad.

Júpiter simboliza la expansión, la prosperidad, la confianza, la sabiduría y el crecimiento. En Leo, potencia el liderazgo, la creatividad, la generosidad y el deseo de desarrollar el máximo potencial personal.

Por su parte, Neptuno representa los sueños, la espiritualidad, la intuición, la imaginación y los ideales. Aunque se encuentra retrógrado en el grado 4 de Aries, este movimiento invita a revisar las motivaciones profundas y a reencontrarse con los objetivos que realmente tienen significado.

La combinación de ambos planetas crea una energía especialmente favorable para:



Iniciar proyectos con una visión optimista del futuro.

Conectar la intuición con decisiones prácticas.

Fortalecer la creatividad y la inspiración.

Descubrir talentos o vocaciones que permanecían ocultos.

Recuperar la confianza para perseguir metas ambiciosas.

Atraer oportunidades relacionadas con estudios, viajes o crecimiento profesional.

Liderar proyectos con una visión más humana e inspiradora.

Convertir antiguos sueños en planes concretos y sostenibles.

Desde la astrología, este trígono recuerda que la expansión no depende únicamente de las circunstancias externas, sino también de la capacidad para creer en el propio potencial. En definitiva, representa uno de los aspectos más constructivos de los primeros días de agosto de 2026. Los signos más favorecidos podrán aprovechar una corriente de buena fortuna, inspiración y crecimiento.